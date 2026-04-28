OpenAI planira da uzdrma temelje industrije uređajem koji se u potpunosti oslanja na vještačku inteligenciju, u ovaj tajni projekat već su uključeni najveći svjetski proizvođači.

Glasine o hardverskim planovima kompanije OpenAI postaju sve konkretnije, Najnovije informacije do kojih je došao analitičar Ming-Či Kuo sugerišu da kompanija radi na sopstvenom pametnom telefonu.

U ovaj ambiciozni projekat uključeni su tehnološki giganti MediaTek, Qualcomm i Luxshare, koji bi trebalo da pomognu u razvoju specijalnog čipa i proizvodnji uređaja.

Najveća inovacija ovog "ChatGPT telefona" je u tome što se on ne bi oslanjao na klasične aplikacije. Umjesto da klikćete na ikonice, telefon bi koristio AI agente za izvršavanje svih zadataka. OpenAI na ovaj način želi da izbjegne ograničenja koja trenutno postavljaju Apple i Google.

Kako prenosi TechCrunch, kompanija vjeruje da će sopstveni hardver omogućiti vještačkoj inteligenciji da neprestano razumije kontekst korisnika. Posjedovanjem samog uređaja, dobila bi pristup podacima o navikama koje obična aplikacija nikada ne bi mogla da prikupi.

Telefon bi koristio kombinaciju lokalnih AI modela na samom uređaju i moćnijih modela u cloud-u. Vizija budućnosti bez aplikacija nije strana ni drugim liderima, pa je tako direktor kompanije Nothing, Karl Pej, izjavio da će aplikacije na kraju potpuno nestati.

Specifikacije i dobavljači komponenti bi trebalo da budu definisani do kraja ove godine, ili početkom 2027. godine. Ipak, na sam uređaj ćemo morati da sačekamo, jer se masovna proizvodnja očekuje tek 2028. godine.

Prije nego što telefon ugleda svjetlost dana, OpenAI planira lansiranje svog prvog hardverskog proizvoda već u drugoj polovini 2026. godine. Brojni izvještaji ukazuju da će to biti posebno dizajnirane slušalice sa integrisanom vještačkom inteligencijom.