Kompanija Meta uvodi funkciju koja roditeljima omogućava uvid u teme o kojima njihovi tinejdžeri razgovaraju sa vještačkom inteligencijom.

Da li znate o čemu vaša djeca razgovaraju sa veštačkom inteligencijom dok "skroluju" po mrežama? Meta je upravo odgovorila na ovo pitanje uvođenjem nove funkcije koja roditeljima daje uvid u teme koje njihovi tinejdžeri istražuju putem Meta AI četbota.

Kroz novu karticu pod nazivom "Insights", roditelji koji koriste alate za nadzor moći će da vide pregled tema o kojima je dijete pričalo u poslednjih sedam dana.

Iako roditelji neće bukvalno moći da čitaju poruke (što čuva privatnost djeteta), dobiće jasan uvid u kategorije interesovanja. Ako tinejdžer pretražuje teme o školi, zdravlju, pisanju ili načinu života, roditelj će to vidjeti kroz sistemski sortirane potkategorije.

Opcija je već aktivna u SAD, Britaniji, Australiji, Kanadi i Brazilu, a u Srbiju i ostatak svijeta stiže u narednim nedeljama.

Ovo nije samo alat za kontrolu, već i za razgovor, objašnjava 021. Meta je uvela i "predloge za razgovor" - stručne savjete koji pomažu roditeljima da bez osude i pritiska popričaju sa djecom o njihovim iskustvima sa AI tehnologijom.

Ovaj potez nije slučajan. Meta je pod ogromnim pritiskom javnosti i tužbi, a nedavno je u Novom Meksiku izgubila sudski spor vrijedan 375 miliona dolara zbog propusta u bezbjednosti maloletnika. Kompanija je čak bila prinuđena da privremeno suspenduje pristup nekim AI likovima dok ne razvije strože kontrole.

Da bi osigurali bezbjednost, formiran je i poseban Savet stručnjaka za dobrobit (AI Wellbeing Expert Council), čiji je zadatak da bdi nad razvojem vještačke inteligencije koja je prilagođena tinejdžerima.