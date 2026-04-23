Četiri iPhone modela ostaće bez podrške za novi iOS 27 softver.

Apple je zakazao WWDC za 8. jun, a glavna zvezda konferencije biće novi iOS 27. Prema najnovijim informacijama, kompanija ove godine ne planira revoluciju, već "veliko spremanje". To znači da će fokus biti na uklanjanju starog koda i dubokoj optimizaciji sistema kako bi uređaji radili brže i stabilnije.

Ipak, ovakvo čišćenje ima svoju cijenu. Tipsteri tvrde da Apple planira da ograniči kompatibilnost na poslednjih šest generacija uređaja.

Ako se ove tvrdnje potvrde, četiri modela će ostati bez novog sistema:

iPhone 11,

iPhone 11 Pro,

iPhone 11 Pro Max i

iPhone SE 2nd Gen

S tim na umu, spisak aktuelnih i starijih modela koji će dobiti iOS 27 trebao bi da izgleda ovako:

iPhone 17e

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE (3rd generation)

Važno je napomenuti da iOS 27 podrška ne znači i pristup svim funkcijama. Paket vještačke inteligencije, poznat kao Apple Intelligence, i dalje će biti rezervisan isključivo za iPhone 15 Pro i novije modele.

Iako je fokus na optimizaciji, iOS 27 donosi i praktične novitete. Korisnici mogu očekivati inteligentniju Siri, automatsko skeniranje vizit karti, nutritivne oznake u aplikaciji Health i pametno organizovanje kartica u Safariju. Vizuelno, sistem će dobiti osveženi Liquid Glass interfejs sa prozirnim elementima i još više opcija za prilagođavanje početnog ekrana, piše MacRumors.

Prva beta verzija iOS 27 biće dostupna developerima odmah nakon WWDC konferencije u junu, dok se finalna verzija očekuje u septembru, istovremeno sa premijerom iPhone 18 Pro serije.