Četiri iPhone modela ostaće bez podrške za novi iOS 27 softver.
Apple je zakazao WWDC za 8. jun, a glavna zvezda konferencije biće novi iOS 27. Prema najnovijim informacijama, kompanija ove godine ne planira revoluciju, već "veliko spremanje". To znači da će fokus biti na uklanjanju starog koda i dubokoj optimizaciji sistema kako bi uređaji radili brže i stabilnije.
Ipak, ovakvo čišćenje ima svoju cijenu. Tipsteri tvrde da Apple planira da ograniči kompatibilnost na poslednjih šest generacija uređaja.
Ako se ove tvrdnje potvrde, četiri modela će ostati bez novog sistema:
- iPhone 11,
- iPhone 11 Pro,
- iPhone 11 Pro Max i
- iPhone SE 2nd Gen
S tim na umu, spisak aktuelnih i starijih modela koji će dobiti iOS 27 trebao bi da izgleda ovako:
- iPhone 17e
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone Air
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone SE (3rd generation)
Važno je napomenuti da iOS 27 podrška ne znači i pristup svim funkcijama. Paket vještačke inteligencije, poznat kao Apple Intelligence, i dalje će biti rezervisan isključivo za iPhone 15 Pro i novije modele.
Iako je fokus na optimizaciji, iOS 27 donosi i praktične novitete. Korisnici mogu očekivati inteligentniju Siri, automatsko skeniranje vizit karti, nutritivne oznake u aplikaciji Health i pametno organizovanje kartica u Safariju. Vizuelno, sistem će dobiti osveženi Liquid Glass interfejs sa prozirnim elementima i još više opcija za prilagođavanje početnog ekrana, piše MacRumors.
Prva beta verzija iOS 27 biće dostupna developerima odmah nakon WWDC konferencije u junu, dok se finalna verzija očekuje u septembru, istovremeno sa premijerom iPhone 18 Pro serije.