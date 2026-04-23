Analiza drevnih stena sa Marsa pokazala je prisustvo ključnih organskih molekula, što otvara novo poglavlje u potrazi za vanzemaljskim životom.

Izvor: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Potraga za tragovima života na Marsu upravo je dobila jedan od najznačajnijih dokaza do sada. Prvi mokri hemijski eksperiment sproveden van Zemlje potvrdio je prisustvo ključnih sastojaka neophodnih za život, sačuvanih u drevnim stenama Crvene planete.

Molekuli su pronađeni unutar peščara starog 3,5 milijardi godina, koji je rover Curiosity prikupio u krateru Gejl.

Ono što ovaj eksperiment čini posebnim je to što je po prvi put van naše planete korišćen reagens TMAH. Ova hemikalija omogućila je roveru da razbije velike organske molekule na površini Marsa na manje djelove koje instrumenti mogu da "pročitaju".

Rezultati obećavaju. Otkriveno je više od 20 različitih organskih jedinjenja, uključujući naftalen i benzotiofen. Ipak, pravi šok za naučnike je prva detekcija N-heterocikličnih jedinjenja, koja čine osnovu DNK i RNK.

Vodeća autorka studije, Emi Vilijams, naglasila je važnost ovog nalaza u zvaničnom saopštenju:

"Ta detekcija je prilično značajna, jer ove strukture mogu biti hemijski prethodnici složenijih molekula koji sadrže azot. Azotni heterocikli do sada nisu pronađeni na površini Marsa niti potvrđeni u marsovskiim meteoritima."

Kao i sa prethodnim otkrićima, ovo još uvijek nije definitivni dokaz da je na Marsu bilo života. Ipak, studija potvrđuje da organski materijal može da preživi na planeti milijardama godina, a to otvara vrata za slične testove na budućim misijama, navodi se u saopštenju agencije NASA.