Stratosferski cepelin SE2 preletio je 10.000 km i pokazao kako internet može stići i u najudaljenije djelove svijeta.

Američki startap Sceye uspešno je završio istorijsku misiju svog stratosferskog cepelina SE2. Letelica je prešla put od čak 10.000 kilometara, leteći na visini većoj od 15 kilometara - od Novog Meksika pa sve do obala Brazila.

Ovaj poduhvat nije bio samo test izdržljivosti, već dokaz da tehnologija može da reši problem komunikacija tamo gde zemaljska infrastruktura ne postoji.

Cepelin SE2 dugačak je 82 metra, a funkcioniše kao "satelit u niskom letu". Opremljen je specijalnim solarnim panelima i litijum-sumpornim baterijama koje mu omogućavaju da ostane u vazduhu mesecima, pa čak i godinama.

Tokom misije, SE2 je proveo 12 dana u vazduhu, od čega je preko 88 sati nepomično lebdeo iznad ciljanih tačaka.

Upravo je ta sposobnost održavanja pozicije ključna za budućnost interneta. Sistem SceyeCELL koristi aerodinamičnu antenu koja emituje signal velike brzine direktno iz stratosfere. Ovo je spas za područja pogođena katastrofama, gde su bazne stanice uništene, ili za zabačene regije do kojih kablovi nikada nisu stigli.

Osnivač kompanije, Mikel Vestergard Frandsen, ističe da je glavni proboj postignut u trajanju leta. Preciznost pozicioniranja je sada unutar jednog kilometra, što letelicu čini stabilnom platformom za nadzor u realnom vremenu i konstantnu vezu sa svetom.

Sledeći korak je komercijalizacija. Prvi takav let planiran je u Japanu u saradnji sa gigantom SoftBank. Cilj je ambiciozan - pretvoriti ove vazdušne džinove u novu globalnu komunikacionu mrežu koja će povezati milijarde ljudi u najudaljenijim krajevima planete.