Nova direktorka Xbox-a priznala je da su trenutne cijene Game Pass-a problem.

Nova generalna direktorka Xbox-a, Aša Šarma, tek je nekoliko mjeseci na funkciji, ali prve naznake promjena već postoje. Zapravo, djeluje da bi Xbox uskoro mogao da postane pristupačniji za korisnike.

Prema pisanju The Verge-a, Šarma je zaposlenima poslala memorandum u kojem se osvrće na trenutne cijene Game Pass pretplate. U fokusu je upravo ono što mnoge korisnike najviše boli - sve skuplja usluga.

Poskupljenja su postala ozbiljan problem za Xbox. Microsoft je u poslednjih 15 meseci dva puta povećavao cijenu Game Pass-a, što je mnoge nateralo da preispitaju da li se pretplata i dalje isplati.

To ne znači da ponuda nije bogata. Naprotiv, Xbox i dalje nudi veliki broj naslova. Aprilsko ažuriranje donosi indi igre poput Hades 2, novi projekat studija Double Fine pod nazivom Kiln, ali i velika imena poput Call of Duty: Modern Warfare.

Upravo bi Call of Duty mogao da bude ključ problema. Izvori The Verge-a tvrde da je dodavanje ove franšize u Game Pass imalo direktan uticaj na povećanje cijena. Razlog je jasan - Microsoft bi izgubio ogroman prihod kada bi najnovije igre iz serijala odmah bile dostupne u pretplati.

Ipak, prerano je za zaključke. Nije sigurno da li Šarmin memorandum znači da Xbox mijenja kurs ili je u pitanju samo interno priznanje problema.

Postoji i druga strana priče. Kompanija bi mogla da dodatno zakomplikuje ponudu novim nivoima pretplate, što bi odbilo dio korisnika.

I pored toga, jedna stvar djeluje pozitivno. Nakon niza zbunjujućih odluka u prethodnim godinama, činjenica da Xbox prepoznaje problem sa cijenama djeluje kao korak u dobrom smjeru.

