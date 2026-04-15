Fotografije ostaju privatne dok ih sami ne uključite u Gemini - AI im pristupa tek kroz čet ili povezane aplikacije.

Vaše privatne fotografije u Google Photos aplikaciji uglavnom ostaju baš takve - privatne. Ipak, postoji važan izuzetak koji mnogi ne razumiju, a tiče se načina na koji Gemini vještačka inteligencija komunicira sa vašim podacima.

Dobra vijest je da Google ne koristi vašu Google Photos galeriju za treniranje AI modela. Vaše uspomene su u svojevrsnoj "zatvorenoj arhivi" na koju vještačka inteligencija nema direktan uticaj dok joj vi to ne dozvolite.

Kada podaci postaju dostupni sistemu?

Granica se prelazi u dva slučaja:

Direktno dijeljenje: Čim sliku sami otpremite u Gemini čet ili je iskoristite kao dio upita. Povezane aplikacije (Connected Apps): Ako u podešavanjima odobrite Gemini-ju pristup Google Photos aplikaciji, AI dobija dozvolu da pretražuje vašu arhivu kako bi odgovorio na vaše komande (npr. "Pronađi slike mog psa").

Šta se dešava sa slikama u četu?

Ni slike koje upotrijebite u četu se ne koriste za treniranje osnovnih AI modela koje koriste drugi ljudi, ali one služe za obradu vašeg zahtijeva.

Ključna opcije je "Keep Activity“. Ako je ona uključena, djelove vaših razgovora (uključujući i podatke o slikama) mogu pregledati recenzenti radi poboljšanja servisa. Zbog toga je važno da u čet ne šaljete fotografije koje sadrže strogo povjerljive informacije.

Kontrola je u vašim rukama:

Ručna provera : U podešavanjima Geminija ( Setting & help > Activity ) možete u svakom trenutku isključiti "Keep Activity"

: U podešavanjima Geminija ( ) možete u svakom trenutku isključiti "Keep Activity" Privremeno zadržavanje : Ako deaktivirate "Keep Activity", Google može zadržati podatke najduže 72 sata radi bezbjednosti i tehničke obrade, nakon čega se oni brišu i ne koriste za bilo kakva unapređenja sistema.

: Ako deaktivirate "Keep Activity", Google može zadržati podatke najduže 72 sata radi bezbjednosti i tehničke obrade, nakon čega se oni brišu i ne koriste za bilo kakva unapređenja sistema. Najsigurnije rešenje: Za maksimalnu privatnost, najbolje je da osjetljive fotografije uopšte ne dijelite direktno sa Gemini-jem.

Iako je granica između privatne arhive i sadržaja koji AI analizira tanka, ona ostaje pod vašom kontrolom. Sve što je potrebno jeste da povremeno provjerite Gemini podešavanja i sami odlučite gdje prestaje vaša potpuna intima, a počinje AI asistencija.