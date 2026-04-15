Huawei je pred lansiranje otkrio ključne adute Pura 90 Pro Max modela.

Huawei će 20. aprila predstaviti Pura 90 seriju, a kao i do sada - fokus će biti na fotografiji. Uoči premijere, kompanija je objavila promotivne video snimke koji otkrivaju šta možemo da očekujemo od modela Pura 90 Pro Max.

U prvom videu Huawei stavlja akcenat na periskopsku telefoto kameru od 200 MP. Prikazana je impresivna jasnoća fotografija, čak i pri 20x zumu.

Drugi video donosi nešto drugačiji ugao. U centru pažnje je AI Photo Pose funkcija, koja korisnicima pomaže da se pravilno postave ispred kamere. Ideja je jednostavna, ali praktična - bolji kadar bez razmišljanja.

Huawei za sada i dalje krije kompletnu listu specifikacija. Ipak, potvrđene su memorijske konfiguracije. Pura 90 Pro Max dolazi u četiri varijante: 12GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/512GB i 16GB/1TB.