U sklopu plana digitalnog suvereniteta, Francuska želi da ključnu državnu infrastrukturu prebaci na Linux.

Francuska više ne želi da ključni delovi državne infrastrukture zavise od američkih tehnologija. Državna uprava sada kreće u migraciju sa Windows-a na Linux sisteme, u sklopu šireg plana za postizanje digitalnog suvereniteta.

Više francuskih vladinih tela održalo je zajednički sastanak tokom aprila, a glavna tema bila je smanjenje digitalne zavisnosti od "vanevropskih" tehnologija. U prevodu, Francuska želi da prioritet da rešenjima razvijenim unutar Evropske unije, umesto dobavljačima iz zemalja poput Sjedinjenih Američkih Država.

U okviru te strategije, Međuministarska uprava za digitalne tehnologije, DINUM, zacrtala je nekoliko konkretnih koraka. Među njima je i zamena Windows-a na vladinim računarima operativnim sistemima zasnovanim na Linux-u, iako tačna distribucija za sada još nije imenovana.

Sličan zaokret planiran je i za platformu za zdravstvene podatke, koja bi do kraja ove godine trebalo da pređe na, kako se navodi, "rešenje od poverenja". Istovremeno, svakom ministarstvu poveren je zadatak da do jeseni formalizuje sopstveni plan migracije.

Ta strategija neće obuhvatiti samo računare. U planu su i promene kada su u pitanju alati za onlajn kolaboraciju, antivirusni programi, sistemi za upravljanje bazama podataka, AI rešenja, mrežna oprema i drugi ključni delovi državne digitalne infrastrukture.

Konkretna vremenska skala cele tranzicije još nije objavljena. Ipak, ton cele inicijative najbolje oslikava izjava ministra za javno delovanje i račune, Davida Amijela:

"Država više ne može samo da priznaje svoju zavisnost; ona mora da se oslobodi. Moramo postati manje zavisni od američkih alata i povratiti kontrolu nad našom digitalnom sudbinom. Više ne možemo prihvatati da naši podaci, naša infrastruktura i naše strateške odluke zavise od rešenja čija pravila, cene, razvoj i rizike ne kontrolišemo. Tranzicija je u toku: naša ministarstva, operateri i industrijski partneri sada kreću u inicijativu bez presedana kako bi mapirali naše zavisnosti i ojačali naš digitalni suverenitet. Digitalni suverenitet nije opciona stvar".

Francuska, naravno, nije prva u Evropi koja ide ovim putem. Danska je prošle godine takođe najavila odustajanje od Windows-a i Office-a, a nedavno smo videli i lansiranje evropskog rešenja koje će zameniti Microsoft Office.

