Novi talas poskupljenja Netflixa već je zahvatio mnoge zemlje

Netflix je započeo novi talas poskupljenja svojih usluga, a prve promjene cijena već su stupile na snagu za sve pretplatnike.

Poskupljenje je globalno i obuhvata apsolutno sve kategorije - od najjeftinijih paketa sa reklamama, pa sve do najskuplje Premium opcije.

U Americi, standardni paket sa reklamama sada košta 8,99 dolara, dok je cijena Standardnog paketa bez reklama skočila na 19,99 dolara. Za one koji žele najbolji kvalitet slike, Premium paket je dostigao cijenu od 26,99 dolara mjesečno, piše TechCrunch.

Za korisnike u reregionu , Netflix je uveo sledeće cijene:

Osnovni (Basic) paket kod nas iznosi 5,99 eura, Standardni (Standardni) je 8,99 eura, dok Premium paket od sada košta 10,99 eura mjesečno.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada striming gigant bilježi rast broja korisnika, ali i sve veće troškove produkcije originalnog sadržaja.