Microsoft sprema velike promjene za Windows 11 koje će donijetu manju potrošnju RAM-a, brži interfejs i stabilniji rad sistema.

Windows 11 trenutno troši oko 6 GB RAM-a u stanju mirovanja na konfiguracijama od 8 GB, što je više od polovine kapaciteta. S tim na umu, centralni dio predstojećeg ažuriranja je potpuno novi sistem za upravljanje memorijom.

Razlog za ove promjene delom je diktiran i tržištem. Izlazak novog MacBook Neo modela sa 8 GB RAM-a pokazao je stabilne performanse koje su trenutno nedostižne za Windows 11 na sličnim mašinama.

Da bi odgovorio na ovaj izazov, Microsoft planira uvođenje novih pravila za rad u pozadini. Prema pisanju portala TechPowerUp, ovaj mehanizam bi mogao da podsjeća na "full-screen" Xbox režim, koji gasi sve pozadinske procese koji nisu neophodni za rad.

Druga velika promjena je unifikacija interfejsa. Windows 11 trenutno koristi mješavinu različitih tehnologija poput WebView2 i React-a, što usporava iscrtavanje elemenata.

Plan je da se celokupna infrastruktura prebaci na WinUI 3. Čak će i Start meni, koji trenutno radi na React-u, biti ponovo napisan kako bi se drastično smanjilo vrijeme potrebno za njegovo otvaranje.

Explorer će takođe proći kroz ozbiljan redizajn. Iako je ranije uvedena funkcija predučitavanja, on i dalje radi sporije nego na starom Windows-u 10.

Microsoft namjerava da smanji kašnjenja u traci za pretragu, navigacionom panelu i kontekstualnim menijima, kao i da ubrza rad sa datotekama koje sadrže velike količine podataka.

Pored softvera, fokus će biti i na hardverskoj podršci. Kompanija planira da konačno riješi dugogodišnje probleme sa pucanjem Bluetooth veze, neuspješnim USB povezivanjem i greškama pri "buđenju" uređaja iz stanja spavanja na priključnim stanicama (docking stations).