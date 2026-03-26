Suosnivač Apple-a tvrdi da vještačka inteligencija često promašuje suštinu i stvara sadržaj bez emocija.

Dok se lideri silicijumske doline utrkuju u hvalospevima o vještačkoj inteligenciji, suosnivač Apple-a Stiv Voznijak ostaje čvrsto na zemlji. U nedavnom intervjuu za CNN, priznao je da ga AI, uprkos velikim obećanjima, često ostavlja razočaranim.

Njegove zamjerke su neobično bliske običnom korisniku. Voznijak kaže da AI često promaši suštinu pitanja - pruži brdo jasnih objašnjenja o temi, ali potpuno ignoriše ključnu riječ ili pravac koji ga je zanimao.

Najveći problem za njega je nedostatak "duše" u generisanom sadržaju: "Tekst koji AI stvara je previše suv i previše savršen, a ja želim nešto od ljudskog bića. Često sam razočaran."

Voznijakov oprezan stav je u potpunoj suprotnosti sa izjavama drugih tehnoloških giganata. Dok Bil Gejts poredi razvoj AI sa pronalaskom mikroprocesora, a šef Google-a Sundar Pičaj tvrdi da je to važnija tehnologija od interneta, Voznijak ne vidi znake da mašina može da zamijeni čovjeka.

"Nisam vidio dokaze da dovoljno dobro razumijemo kako mozak radi da bismo stigli do tačke gdje AI mijenja čovjeka; da ima emocije, da mu je stalo do stvari, da želi da pomogne drugima ili da bude dobra osoba", kaže Voznijak.

Ipak, kao veteran industrije, on ne zatvara vrata budućnosti. Priznaje da se u tehnološkom svijetu nikada ne smije reći "nikad" i da bi AI jednog dana mogao da razume korisnika na istinski ljudski način.

Do tada, Voznijak ostaje jedan od retkih glasova iz samog vrha industrije koji odbija da se pridruži opštoj euforiji.

Izvor: TechSpot