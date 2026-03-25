Naučnici iz CERN-a uspjeli su da transportuju 92 antiprotona van laboratorije i nastave eksperiment bez njihovog uništenja.

Izvor: CERN

Naučnici iz CERN-a upravo su napravili istorijski podvig - antimaterija je prvi put ikad napustila laboratoriju, prevezena kamionom i preživjela transport.

U okviru BASE eksperimenta, istraživači su uspjeli da transportuju "zamku" sa antimaterijom kroz kompleks CERN-a i nastave eksperiment nakon puta. U njoj se nalazio "oblak" od 92 antiprotona, koji su uspješno sačuvani od uništenja.

Najveći problem sa antimaterijom je njena priroda - u dodiru sa običnom materijom momentalno se poništava. Zbog toga su naučnici razvili BASE-STEP, prenosivi sistem težak oko 1.000 kilograma, koji koristi vakuum i superhlađene magnete kako bi čestice držao izolovanim.

CERN je jedino mjesto na svijetu gdje se antiprotoni mogu proizvoditi, skladištiti i proučavati, ali upravo to okruženje pravi problem. Magnetni poremećaji u "fabrici antimaterije" ograničavaju preciznost mjerenja - i baš zato se ovaj eksperiment smatra ogromnim podvigom.

"Preciznost merenja u BASE-u je takva da će dublje razumijevanje fundamentalnih svojstava antiprotona zahtijevati izmiještanje eksperimenta iz zgrade", objašnjava Stefan Ulmer.

Drugim riječima, da bi nauka napredovala, antimaterija mora da napusti CERN.

Ovaj test je samo prvi korak, navodi se u zvaničnom saopštenju. Sledeća destinacija je Univerzitet u Diseldorfu, a put traje najmanje osam sati. Tokom tog vremena, sistem mora da održava temperaturu nižu od -265° C kako bi magneti ostali stabilni.

"Naš cilj sa BASE-STEP-om je da uhvatimo antiprotone i isporučimo ih našim preciznim laboratorijama - što nažalost nije moguće u fabrici antimaterije", kaže Kristijan Smora.

Ako ovaj plan uspije, naučnici će konačno moći da sprovedu mjerenja kakva do sada nisu bila moguća. To bi čovječanstvo moglo približiti odgovoru na jedno od najvećih pitanja fizike - zašto je nakon Velikog praska materija opstala, dok je antimaterija gotovo potpuno nestala.