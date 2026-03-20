Nakon pritiska korisnika i problema sa Recall opcijom, Microsoft mijenja strategiju i smanjuje prisustvo AI u Windows 11.

Microsoft je napravio nagli zaokret u razvoju Windows 11 sistema, i to nakon snažnog pritiska korisnika i stručne javnosti. Kompanija je odlučila da obustavi dalje agresivno širenje veštačke inteligencije kroz sistem, uključujući i Copilot integracije koje su mesecima najavljivane.

Planovi koji su razvijani više od dve godine sada odlaze u drugi plan. Razlog je jasan - korisnici ne žele AI koji deluje nametnuto i narušava osnovno iskustvo rada na računaru.

Glavni okidač za ovu odluku bio je skandal oko funkcije Windows Recall, koju su bezbednosni eksperti ocenili kao ozbiljan rizik po privatnost. Ideja da sistem konstantno beleži aktivnosti korisnika naišla je na oštro protivljenje.

Microsoft je brzo reagovao i tiho povukao napredne agentske funkcije koje su bile deo šire AI strategije. U fokusu sada ostaju samo osnovni alati, bez agresivnog Copilot prisustva kroz sistem.

Umesto da širi AI u svaki deo interfejsa, kompanija menja pravac. Prioritet postaju stabilnost sistema i rešavanje dugogodišnjih problema koji već godinama frustriraju korisnike.

To u praksi znači manje "iskačućih" funkcija i manje ometanja tokom rada. AI neće nestati, ali više neće biti nametnut kao centralni deo korisničkog iskustva.

Aplikacija Settings zadržava pametnu pretragu, ali u znatno suptilnijem obliku. Fokus je na razumevanju prirodnog jezika, bez osećaja da vas sistem konstantno “posmatra”.

Slično važi i za File Explorer. Integracija sa alatima za sumiranje teksta ostaje, ali bez stalnih Copilot notifikacija koje su ranije planirane.

Microsoft je, čini se, izvukao važnu lekciju. Polovično implementirane funkcije više štete nego koriste, posebno kada direktno utiču na svakodnevni rad korisnika.

Ova odluka jasno pokazuje da glas korisnika i dalje ima težinu. Čak i u eri veštačke inteligencije, osnovne stvari poput stabilnosti, brzine i jednostavnosti ostaju najvažnije.

U narednim ažuriranjima Windows 11 sistema očekuje se upravo to - manje eksperimentisanja, a više konkretnih poboljšanja koja korisnici zaista primete.

