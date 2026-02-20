Apple bi već u martu mogao da predstavi najjeftiniji MacBook do sada, sa A18 Pro čipom iz iPhone 16 Pro serije i cijenom već od 600 dolara.

Apple sprema iznenađenje koje bi moglo da promijeni percepciju MacBook računara. Već sledećeg mjeseca mogli bismo da vidimo najjeftiniji MacBook do sada, ali sa čipom koji do sada nismo viđali u laptopovima ove kompanije.

Ključna promjena je prelazak na procesor namijenjen iPhone telefonima, što je potez bez presedana u Mac liniji.

Umjesto M-serije čipova, novi MacBook bi trebalo da pokreće A18 Pro. U pitanju je isti procesor koji se nalazi u uređajima iPhone 16 Pro serije. Iako slabiji od M čipova, A18 Pro je i više nego dovoljan za surfovanje, rad sa dokumentima, onlajn nastavu i striming.

Apple ovim potezom jasno cilja vlasnike Windows laptopova niže i srednje klase, kao i Chromebook uređaja. Poseban fokus je na obrazovnom sektoru, gdje cijena često igra presudnu ulogu.

Pominje se cijena između 600 i 800 dolara. Ukoliko se ove informacije pokažu kao tačne, ovo bi mogao da bude najjeftiniji Mac računar u istoriji kompanije. Zato bi i granica od 1.000 dolara, koja je dugo važila kao ulaznica u Mac svijet, sada bi mogla da padne.

Osim cijene i čipa, Apple planira i svjež dizajn. Novi model bi navodno trebalo da stigne u više atraktivnih boja, poput svjetložute, svjetlozelene, plave i roze. Naravno, tu su i klasične srebrna i tamnosiva varijanta.

Šuška se i o kompaktnijem formatu, sa ekranom dijagonale 12,9 inča. To bi značilo izuzetno lagan i prenosiv uređaj, idealan za studente i korisnike kojima je mobilnost prioritet.

Mark Gurman iz Bloomberga navodi da Apple planira poseban događaj u martu. Pored novog MacBook modela, očekuju se i novi iPad uređaji, kao i iPhone 17e.

