Nova funkcija u Gemini aplikaciji omogućava generisanje pjesama do 30 sekundi na osnovu opisa, fotografije ili videa, uz automatski tekst i AI omot.

Izvor: YouTube / Google

Gemini sada može da napravi pjesmu za samo nekoliko sekundi, i to na osnovu običnog opisa, fotografije ili videa. Numere traju do 30 sekundi i već su dostupne u okviru Gemini aplikacije. Ovo je prvi put da Google korisnicima daje alat za generisanje kompletne muzike direktno iz jednog upita.

Nova funkcija se oslanja na Lyria 3, najnoviji generativni muzički model Google DeepMind-a. Dovoljno je da opišete ideju, žanr, raspoloženje ili uspomenu, a Gemini će automatski kreirati numeru sa tekstom ili instrumentalom koji se uklapa u vaš vajb.

Tekst pjesme se generiše automatski, tako da nema potrebe da ga sami pišete. Sistem može čak da uzme inspiraciju iz fotografije ili videa koje otpremite, dok se dizajn "omota" generiše pomoću Nano Banana alata.

Izvor: YouTube / Google

Google navodi da "cilj ovih numera nije da se stvori muzičko remek-djelo, već da vam pruži zabavan, jedinstven način da se izrazite" i da ono što dobijete podelite sa prijateljima. Fokus je, dakle, na kreativnosti i ličnom izrazu, a ne na profesionalnoj produkciji.

Funkcija je dostupna svim korisnicima starijim od 18 godina. Ipak, pretplatnici Google AI Plus, Pro i Ultra paketa imaju manja ograničenja korišćenja u odnosu na korisnike bez pretplate.

Svaka numera koju Gemini generiše sadrži SynthID, Google-ov neprimetni vodeni žig za identifikaciju AI sadržaja. Google ističe da je generisanje muzike osmišljeno kao alat za originalno izražavanje, a ne za imitiranje postojećih izvođača.

Ako u upitu navedete ime nekog umetnika, Gemini će to protumačiti kao opštu kreativnu inspiraciju i napraviti numeru sličnog stila ili raspoloženja. Dodatno, postavljeni su filteri koji proveravaju rezultate u odnosu na postojeći sadržaj, a korisnici mogu prijaviti materijal koji eventualno krši prava.

Gemini generisanje muzike Lyria 3 Izvor: Google

Izvor: Google