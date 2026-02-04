Gran Turismo 7 dobio je ažuriranje koje je donelo prvi kineski model u istoriji franšize, a izbor je pao na moćni Xiaomi SU7 Ultra.

Ni četiri godine nakon izlaska, Gran Turismo 7 ne prestaje da se razvija. Januarsko ažuriranje 1.67 možda deluje skromno na papiru, ali donosi istorijski trenutak za franšizu. Po prvi put ikada, jedan kineski automobil ulazi u njenu legendarnu postavu. I to ne bilo koji - igračima je sada na raspolaganju Xiaomi SU7 Ultra.

Ažuriranje 1.67 za Gran Turismo 7 dostupno je svim vlasnicima igre od 29. januara 2026. godine, a SU7 Ultra ne dolazi sam. U igru stižu i modeli Porsche 911 992 GT3 R i Hyundai Elantra N TC.

Kao reper među trkačkim simulacijama, Gran Turismo poznat je po izuzetno strogim kriterijumima. Upravo zato je SU7 Ultra morao da prođe opsežna testiranja u realnim uslovima, na više lokacija, uključujući Peking, Nürburgring Nordschleife i Tsukuba Circuit.

Kako bi se obezbedila maksimalna autentičnost, tim za dinamiku i performanse iz Xiaomi EV odeljenja je čak otputovao u studio Polyphony Digital-a, gde je obavljena finalna validacija osećaja u vožnji.

U stvarnosti, SU7 Ultra pokreće Dual V8s + V6s Hyper TRi-Motor sistem, koji je Xiaomi interno razvio. Automobil isporučuje 1.548 konjskih snaga i ubrzava od 0 do 100 km/sat za svega 1,98 sekundi.

Serijska verzija već je upisala istoriju rekordnim vremenom od 7:04.957 na Nürburgringu za sedan sa četvoro vrata, što dodatno objašnjava zašto je ovaj model zaslužio mesto u igri.

Xiaomi je globalno poznat po pametnim telefonima i potrošačkoj elektronici, ali ulazak u automobilsku industriju bio je sve samo ne tih. SU7 Ultra predstavlja vrhunac tog ambicioznog prodora i jasnu poruku da kineska kompanije želi da se takmiči sa najvećim evropskim i svetskim imenima. Baš zato je pojavljivanje ovog modela u Gran Turismo 7 igri svojevrsna potvrda kredibiliteta u svetu automobila i simulacija.