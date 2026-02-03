Novi propisi u Kini nalažu obavezne mehaničke kvake na vratima automobila, uz jasne bezbjednosne oznake i prelazni rok.

Izvor: YouTube / Now You Know

Kina je odlučila da stane na put jednom od najprepoznatljivijih dizajnerskih trendova modernih električnih automobila. Skrivene kvake, simbol futurizma i minimalizma, uskoro bi mogle da nestanu sa tržišta.

Prema pravilima koje je donijelo kinesko Ministarstvo industrije i informacionih tehnologija, novi propisi stupaju na snagu 1. januara 2027. godine. Od tog datuma, svi putnički automobili moraće da imaju mehanički sistem za otključavanje vrata, i spolja i iznutra. Vozila bez tog rešenja neće moći da se prodaju na kineskom tržištu.

Regulativa ide i korak dalje. Svaka vrata, osim gepeka, moraće da imaju jasno definisan prostor za kvaku, minimalnih dimenzija 6 × 2 × 2,5 centimetara. Cilj je da vrata mogu lako da se otvore i u vanrednim situacijama. Unutar kabine moraće da postoje i vidljive oznake koje jasno objašnjavaju način otvaranja.

Automobili koji već imaju dozvolu za prodaju u Kini dobiće prelazni period od dvije godine kako bi prilagodili dizajn. Ipak, poruka proizvođačima je jasna - futuristička rešenja koja zavise od elektronike i senzora više nisu prihvatljiva bez pouzdane mehanike u svojoj osnovi.

Iako je ovo rešenje popularizovala kompanija Tesla, skrivene kvake koriste i brojni drugi proizvođači električnih i hibridnih vozila. Zbog toga će ova odluka imati znatno širi uticaj na čitavo tržište EV i PHEV automobila, a ne samo na jedan brend. Kina, kao najveće tržište električnih automobila na svijetu, lako može da nametne novi standard.

Slični problemi već se razmatraju i van Kine. U Sjedinjenim Američkim Državama, bezbjednosni regulator National Highway Traffic Safety Administration vodi istragu zbog prijava da kvake na Teslinim vozilima prestaju da funkcionišu. Među prijavljenim slučajevima pominju se i problemi na modelima Model Y iz 2021. godine.

Bezbjednosna pitanja sve češće se otvaraju i u Evropi, što dodatno pojačava značaj kineske odluke. Ako se slični propisi prošire i na druga tržišta, skrivenim kvakama bi vrlo lako mogao da se nazre kraj kao globalnom dizajnerskom trendu.

Opasna funkcija u Tesla automobilima Izvor: Bloomber Originals

Izvor: Telegraf