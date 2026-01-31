Iako su ranije glasine pominjale 2027, novi izvještaji sugerišu da će Sony ipak produžiti životni ciklus konzole trenutne generacije.

Ako ste vjerovali glasinama i očekivali PlayStation 6 već 2027. godine, izgleda da ćete morati da se naoružate strpljenjem. Nove procjene sugerišu da Sony razmatra produženje životnog vijeka PS5 generacije, što automatski pomjera dolazak nove generacije.

Ove tvrdnje dolaze od Dejvida Gibsona, višeg analitičara u kompaniji MST Financial, koji u svom izvještaju navodi da postoji velika vjerovatnoća da PS6 neće stići prije 2029. godine. Ako se to ispostavi kao tačno, PlayStation 5 će premašiti životni ciklus od osam godina, što bi bio presjedan u modernoj istoriji PlayStation konzola.

Čemu odlaganje?

PlayStation 5 je lansiran u novembru 2020. godine, a Sony je do sada pratio stabilan ritam smjene generacija. PS3 je stigao 2006, PS4 2013, a PS5 sedam godina kasnije. Taj obrazac je dugo važio kao pravilo.

Međutim, prema Gibsonovoj analizi, kompanija sada ozbiljno razmatra produženje aktuelne generacije. On navodi da je „vrlo vjerovatno“ da će lansiranje PS6 biti pomjereno poslije 2028. godine, prenosi IGN. Razlozi su prije svega ekonomske prirode.

Cijena memorije i grafičkih komponenti nastavlja da raste. Veliki dio potražnje dolazi iz AI sektora i data centara. To direktno povećava troškove proizvodnje konzola i čini lansiranje nove generacije znatno rizičnijim nego ranije.

Ovo nije prvi put da se pominje odlaganje. Još krajem prošle godine pojavile su se tvrdnje da i Sony i Microsoft razmatraju pomjeranje planova. To se odnosi na PS6 i sljedeći Xbox, upravo zbog problema sa cijenom i dostupnošću RAM-a.

Ranije glasine su često pominjale kraj 2027. godine kao okvirni period za lansiranje PS6. Uz to su gotovo uvek išle napomene da bi „neočekivani faktori“ mogli da promijene planove. Djeluje da su ti faktori sada postali vrlo konkretni.

Važno je naglasiti da Sony zvanično nije potvrdio nikakav datum za PlayStation 6. Kompanija se nije oglašavala ni povodom navoda o produženju životnog ciklusa PS5. Sve trenutne informacije dolaze iz analitičkih izvještaja i industrijskih procjena.

Ipak, ukoliko se ove prognoze pokažu tačnim, igrače čeka još nekoliko godina u kojima će PS5 ostati glavna platforma. Fokus će, po svemu sudeći, biti na igrama i softveru, a ne na novoj hardverskoj revoluciji.