Naučnici prate snažnu solarnu oluju ranga četiri koja može poremetiti satelite, dok istovremeno donosi šansu da se i kod nas vidi aurora.

Solarna oluja, najjača u poslednjih 20 godina, kreće se ka Zemlji. Oluja je ranga četiri, što je svrstava među opasnije, pa naučnici upozoravaju na moguće prekide u satelitskoj komunikaciji i upitnu tačnost navigacionih sistema. Lijepa vijest je što se i u našim krajevima očekuje veća vjerovatnoća za uočavanje polarne svjetlosti.

Centar za predviđanje vremenskih prilika u svemiru pri američkoj Nacionalnoj meteorološkoj službi, prati solarnu oluju, rangiranu visoko na skali ozbiljnosti – ocjena četiri od maksimalnih pet.

"Jaka oluja solarnog zračenja ranga S4 je u toku – ovo je najveća solarna oluja zabeležena u više od 20 godina. Poslednji put smo imali nivo S4 u oktobru 2003. godine. Potencijalni efekti su uglavnom ograničeni na lansiranje u svemir, avijaciju i satelitske operacije", precizirano je u objavi Centra na mreži Iks, a prenosi RTS.

Svemirske oluje zabilježene u oktobru 2003. dovele su do nestanka struje u Švedskoj i oštećenja transformatora u Južnoj Africi, podsjećaju u Centar za predviđanje vremenskih prilika u svemiru.

Kada oluje solarnog zračenja stignu do Zemlje, one mogu izazvati povećan rizik od izlaganja zračenju za astronaute u niskoj Zemljinoj orbiti, poput onih na Međunarodnoj kosmičkoj stanici, kao i za putnike na avionskim letovima koji se kreću polarnim rutama.

Tokom povećanog rizika od zračenja, astronauti se mogu preseliti u djelove Kosmičke stanice koji su bolje zaštićeni, kao što je to bio slučaj tokom prethodnih solarnih oluja, poput ekstremne geomagnetne oluje koja se dogodila u maju 2024. godine.

Povećano zračenje takođe može predstavljati rizik za satelite na koje se oslanjamo za komunikaciju i navigaciju.

Tokom oluje u maju 2024. godine, kompanija za proizvodnju traktora John Deere je izvestila da su neki kupci koji se oslanjaju na dži-pi-es za preciznu poljoprivredu primijetili poremećaje u radu sistema. Operateri elektroenergetske mreže i službe za rad satelita uspjeli su da obezbijede normalno funkcionisanje sistema u situaciji nagomilavanja intenzivnih geomagnetskih struja na mrežnim sistemima.

"Iako će službe nadležne za upravljanje satelitima vjerovatno morati da preduzmu mjere tokom oluje, ne očekuje se otežan rad koji bi uticao na širu populaciju", rekao je Rajan Frenč, solarni fizičar u Laboratoriji za atmosfersku i svemirsku fiziku na Univerzitetu Kolorado u Boulderu.

Iščekivanje aurora

Solarna oluja i Zemljina magnetosfera

Jaka geomagnetska oluja stigla je do Zemlje u ponedeljak nešto posle 19 časova po našem vremenu.

Dok oluja solarnog zračenja označava oslobađanje intenzivnih, naelektrisanih čestica koje se brzo kreću ka Zemlji, sporije geomagnetne oluje uzrokovane su izbacivanjem koronalne mase ili eksplozijama plazme i magnetnih polja iz spoljašnje atmosfere Sunca.

Kada je to usmjereno ka Zemlji, mogu se javiti veliki poremećaji na Zemljinom magnetnom polju, što rezultira geomagnetnim olujama.

"Izbacivanje koronalne mase koje je počelo u nedelju, pokrenuto je bakljom X klase, najintenzivnijom vrstom solarne baklje. Ovo označava prvu veliku solarnu baklju godine", istakao je dr Frenč.

Povećana solarna aktivnost uzrokuje pojavu aurora koje "plešu" oko Zemljinih polova, a poznate pod nazivom sjeverna polarna svetlost, tj. aurora borealis i južna polarna svjetlost ili aurora australis.

Kada čestice koronalne mase dospiju do Zemljinog magnetnog polja, one interaguju sa gasovima u našoj atmosferi stvarajući svjetla različitih boja na nebu.

Aurore mogu biti vidljive nad većim dijelom sjeverne polovine SAD, a potencijalno čak i na jugu do Alabame i sjeverne Kalifornije, u dijelu Evrope, pa čak i kod nas.

Ako ne možete da uočite polarnu svjetlost golim okom, probajte da pogledate u nebo kroz foto-aparate jer senzori u njima, uključujući i kamere mobilnih telefona, mogu uhvatiti ovaj veličanstveni fenomen.

"Za lovce na aurore, najbolje je da pronađu mjesto na uzvišenoj čistini, sa otvorenim pogledom na sjever, bez smetnji od svjetlosnog zagađenja", savjetuje dr Frenč. "Aurora će vjerovatno biti najjača čim dovoljno padne mrak da možete da je vidite na vašoj lokaciji".

Aurore imaju kratke 20-minutne nalete aktivnosti koje se nazivaju suboluje. Tokom ovih perioda, sjeverna svjetlost je vidljiva i mnogo južnije nego tokom ostatka noći.

Moguće je da će narednih dana biti još erupcija iz aktivnog regiona Sunčevih pjega, a sve one koje se budu dogodile tokom naredne nedelje imaju šanse da izazovu dalje erupcije usmjerene ka Zemlji.

