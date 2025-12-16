Rana beta verzija iOS-a otkrila je internu listu neobjavljenih Apple uređaja koji su planirani za 2026. godinu i period nakon toga.
Apple sprema čitav talas novih proizvoda. Nakon niza glasina i ranih informacija koje smo mogli da čujemo o novim Apple modelima, sada je procurio čitav spisak uređaja koje će tehnološki gigant iz Kupertina predstaviti 2026. godine, pa i dalje.
Do ovog spiska došao je MacRumors, kojem je neimenovani kupac jednog Apple prototipa proslijedio ranu beta verziju iOS 26 softvera, zajedno sa internom listom "neobjavljenih uređaja i funkcija" koja se u njemu našla.
U pitanju je verzija sistema sa oznakom 23A5234w, koja je nastala prije prve zvanične developer iOS 26 beta verzije, čija je oznaka bila 23A5260n. U tom periodu razvoja Apple je operativni sistem još uvijek interno nazivao iOS 19, pa je upravo pod tim imenom softver i označen u kodu.Izvor: Apple
Lista sadrži veliki broj referenci na buduće Apple uređaje, nove čipsete i interne kodne nazive koje kompanija koristi tokom razvoja. Zanimljivo je da se veliki dio ovih proizvoda već ranije pojavljivao u glasinama i izvještajima pouzdanih insajdera. Ipak, prisustvo ovih naziva u stvarnom Apple-ovom softveru praktično potvrđuje da su projekti aktivni i da se na njima zaista radi.
Iako lista ne otkriva tačne datume predstavljanja, jasno je da se Apple-ovi planovi protežu daleko u budućnost. A ako nas je istorija ičemu naučila, onda je to da su curenja iz beta verzija iOS-a često bila pouzdan pokazatelj onoga što kompanija sprema iza zatvorenih vrata.
Pogledajte čitav spisak uređaja otkrivenih u ranoj iOS 26 beta verziji:
- AirTag 2 - B589
- Apple Studio Display 2 - J427, J527
- Apple TV (nova generacija) - J355
- Home hub (varijanta sa bazom) - J490
- Home hub (zidna varijanta) - J491
- Nepoznati kućni dodatak - J229
- Tabletop robot - J595
- HomePod mini 2 - B525
- iPad 12 (Wi-Fi) - J581
- iPad 12 (Cellular) - J582
- M4 iPad Air 11 inča (Wi-Fi) - J707
- M4 iPad Air 11 inča (Cellular) - J708
- M4 iPad Air 13 inča (Wi-Fi) - J737
- M4 iPad Air 13 inča (Cellular) - J738
- iPhone 17e - V159
- iPhone Air 2 - V62
- iPhone 18 Pro - V63
- iPhone 18 Pro Max - V64
- Savitljivi iPhone - V68
- Povoljan MacBook sa A18 Pro čipom - J700
- M5 Pro MacBook Pro 14 inča - J714c
- M5 Max MacBook Pro 14 inča - J714s
- M5 Pro MacBook Pro 16 inča - J716c
- M5 Max MacBook Pro 16 inča - J716s
- M5 MacBook Air 13 inča - J813
- M5 MacBook Air 15 inča - J815
- M5 Mac Studio (M5 Max) - J775c
- M5 Mac Studio (M5 Ultra) - J775d
- M5 Mac mini - J873g
- M5 Pro Mac mini - J873s
- M6 MacBook Pro 14 inča - J804
- M6 Pro MacBook Pro 14 inča - K114c
- M6 Max MacBook Pro 14 inča - K114s
- M6 Pro MacBook Pro 16 inča - K116c
- M6 Max MacBook Pro 16 inča - K116s
- Vision Air headset - N100
- AR naočare prototip - N421
- AR naočare povezane sa Mac-om - N107
- Povoljniji Vision Pro / Vision Pro 2 - N109
- AI pametne naočare - N50 / N401
- Apple Watch Series 12 (Wi-Fi) - N237
- Apple Watch Series 12 (Cellular) - N238
- Apple Watch Ultra 4 - N240
- U3 Ultra Wideband čip - T2034
- M5 Pro / Max / Ultra čip - T6050
- M6 čip - T8152
- A20 / A20 Pro čip - T8160
- S11 čip - T8320
- Nepoznati uređaj ili projekat - N110
- Nepoznati uređaj ili projekat - N209
- Nepoznati uređaj ili projekat - N216
- Nepoznati uređaj ili projekat - J349
- Nepoznati uređaj ili projekat - J190
- Nepoznati uređaj ili projekat - J226