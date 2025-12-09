Dok platforma tvrdi da će AI ubrzati moderaciju, stručnjaci upozoravaju da je bezbjednost korisnika možda ozbiljno narušena.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Više od 400 moderatora sadržaja u britanskom TikTok timu ostalo je bez posla, dok kompanija najavljuje da će njihovu ulogu sve agresivnije preuzimati vještačka inteligencija radi brže i efikasnije moderacije.

Iako je stotine moderatora već potpisalo sporazumni raskid i napustilo svoje pozicije, predstavnici TikTok-a su u novembru medijima i poslanicima britanskog parlamenta tvrdili da su ovi rezovi i dalje "samo prijedlog", prenosi Sky News.

Moderatorima sadržaja su još 31. oktobra ponuđeni ugovori u sporazumnom raskidu koje su mnogi potpisali kako bi izbjegli lošije uslove.

Radnici su tom prilikom predali službenu opremu i ostali bez pristupa sistemima, čime je proces otpuštanja faktički završen, iako je TikTok tvrdio suprotno.

Moderatori i sindikati upozoravaju da bi masovni gubici radnih mjesta mogli pogoršati bezbjednost na platformi.

TikTok tvrdi da se već sada 85 odsto problematičnog sadržaja na platformi automatski uklanja, ali bivši radnici smatraju da vještačka inteligencija još ne može da razumije nove trendove, ironiju i jezičke nijanse koje su ključne za otkrivanje nasilja, uznemiravanja ili opasnog sadržaja, naročito za djecu i tinejdžere.

Britanski sindikalac Džon Čedfild ocenio je da TikTok koristi AI kao izgovor da smanji broj zaposlenih.

"Vještačka inteligencija je fantastičan 'smokvin list', pokriće za pohlepu. TikTok jednostavno ne želi da ima toliko radnika, pa pokušava da što više poslova prebaci na eksterne saradnike", tvrdi Čedfild.

Parlamentarni odbor u Velikoj Britaniji poručuje da TikTok nije dostavio jasne dokaze da će bezbjednost korisnika ostati na visokom nivou nakon otpuštanja stotina moderatora.

Poslanici traže potpunu transparentnost i objašnjenje kako će platforma sprečiti pogoršanje bezbjednosnih standarda.