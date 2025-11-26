Novi Poco F8 Pro i F8 Ultra telefoni stižu sa Snapdragon čipovima najviše klase, 120 Hz AMOLED ekranima, ogromnim baterijama i zvukom koji potpisuje Bose. A cena? Bolja nego što očekujete.

Izvor: POCO

Poco, podbrend kompanije Xiaomi, predstavio je novu flagship Poco F8 seriju pametnih telefona - Poco F8 Pro i Poco F8 Ultra.

Oba uređaja dolaze sa moćnim procesorima, velikim baterijama i 120 Hz AMOLED ekranima, a velika novost je i saradnja sa audio stručnjacima iz kompanije Bose, koji su bili zaduženi za podešavanje zvuka na novim modelima.

Naravno, tu je i povoljnija cena u odnosu na sam vrh ponude, pa novi telefoni i ovaj put nose epitet "ubica preskupih telefona". A šta to tačno imaju da ponude? Hajde da zađemo u detalje.

Poco F8 Pro

Izvor: POCO

Poco F8 Pro pokreće još uvek aktuelni Snapdragon 8 Elite, flagship čipset zasnovan na 3 nm proizvodnom procesu. CPU na raspolaganje stavlja dva glavna jezgra do 4,32 GHz brzine takta, šest performantnih jezgara do 3,53 GHz i Adreno 830 grafiku.

Na prednjoj strani nalazi se 6,59-inčni Poco HyperRGB AMOLED ekran rezolucije 2.510 x 1.156 piksela, koji se osvežava brzinom do 120 Hz i maksimalno osvetljava do 3.500 nita. Prikaz pokriva 100% DCI-P3 spektra boja, a sam panel je zaštićen Corning Gorilla Glass 7i staklom.

Prednja kamera ima senzor rezolucije 20 MP. Glavna kamera koristi 50 MP Light Fusion 800 senzor veličine 1/1,55 inča, sa Super Pixel tehnologijom, optičkom stabilizacijom, f/1.88 otvorom blende. Tu je i 50 MP telefoto kamera, kao i 8 MP ultraširokougaona kamera sa f/2.2 optikom.

Poco F8 Pro se napaja baterijom kapaciteta od 6.210 mAh sa 100 W HyperCharge kablovskim punjenjem i obrnutim punjenjem do 22,5 W. Uređaj ima stereo zvučnike, Hi-Res i Hi-Res Audio Wireless sertifikate i podršku za Dolby Atmos, a proizvođač naglašava da je Bose bio zadužen za audio podešavanja.

Otporan na vodu i prašinu po IP68 standardu. Dimenzije kućišta su 157,49 x 75,25 x 8,0 mm, a težina 199 grama. Dostupan je u srebrnoj, plavoj i crnoj boji.

Poco F8 Ultra

Izvor: POCO

Poco F8 Ultra pokreće još snažniji Snapdragon 8 Elite Gen 5, čipset koji tek treba da se nađe u flagship telefonima ostalih velikana. Izrađeno na 3 nm proizvodnom procesu, ovo rešenje donosi dva glavna jezgra do 4,6 GHz, šest performantnih do 3,6 GHz i Adreno 840 grafiku.

Uređaj ima i dodatni VisionBoost D8 čip, koji pokreće AI Super Resolution, Game HDR i Smart Frame Rate tehnologije za maksimalne performanse i jasnu, detaljnu sliku.

Telefon koristi 6,9-inčni Poco HyperRGB AMOLED ekran. Kompanija tvrdi da, za razliku od klasičnih 2K OLED panela, ovaj ekran ima kompletnu RGB subpikselnu strukturu koja u potpunosti koristi crvene, zelene i plave subpiksele, što povećava gustinu i jasnoću slike. Istovremeno troši 19,5% manje energije u odnosu na ekrane na Poco F7 modelima, a protok svetlosti je veći za 11,4%. Rezolucija je 2.608 × 1.200 piksela, osvežavanje do 120 Hz, maksimalna osvetljenost 3500 nita, DCI-P3 pokrivenosti 100%. Panel je zaštićen Poco Shield Glass staklom.

Prednja kamera F8 Ultra telefona je rezolucije 32 MP. Glavna na poleđini koristi 50 MP Light Fusion 950 senzor veličine 1/1,31 inča sa Super Pixel tehnologijom, f/1.67 optikom i optičkom stabilizacijom. Periskopski telefoto modul ima 50 MP, f/3.0 optiku, 5x optičko, 10x hibridno i 20x Ultra Zoom uvećanje, uz mogućnost fotografisanja objekata iz blizine na 30 cm. Treća kamera u sistemu je 50 MP ultraširokougaona sa f/2.4 otvorom blende.

Baterija ima kapacitet 6.500 mAh i podržava 100 W HyperCharge punjenje kablom, 50 W bežično punjenje i obrnuto punjenje snagom do 22,5 W.

Izvor: POCO

Audio sistem je unikatan i nešto što se baš i ne viđa na drugim telefonima. Čine ga stereo 2.1 zvučnici, sa dva drajvera i jednim subwooferom - a zvuk potpisuje Bose. Pored toga, uređaj je sertifikovan za Hi-Res i Hi-Res Audio Wireless i Dolby Atmos.

Poco F8 Ultra poseduje IP68 sertifikat otpornosti. Dimenzije su 163,33 x 77,82 x 8,3 mm za plavu verziju i 163,33 x 77,82 x 7,9 mm za crnu. Razlika u debljini nastaje jer je plava verzija izrađena od posebnog trećeg-generacijskog teksturisanog nanomaterijala koji je razvio Xiaomi, a koji pruža izdržljivost, otpornost na prljanje i habanje. Naravno, uz ekološke prednosti. Težina za ovu verziju je 220 g, dok crna varijanta koristi fiberglas sa mat-sjajnom završnicom i teži 218 g.

Izvor: POCO

Oba modela iz serije Poco F8 koriste sistem tečnog hlađenja za bolji rad tokom dugih gejming sesija. Pokreću ih Android 16 i HyperOS 3.0 koji donosi, između ostalog, Xiaomi HyperIsland (posebne funkcionalnosti oko prednje kamere) i Xiaomi HyperConnect. Tu su i AI Writing funkcija za generisanje i uređivanje teksta, kao i AI zasnovan na Google Gemini tehnologiji.

Cena Poco F8 Pro modela sa 12 GB RAM i 256 GB iznosi 519 evra u Evropi, dok verzija sa 12 GB RAM i 512 GB košta 549 evra.

Poco F8 Ultra sa 12 GB RAM i 256 GB košta 699 evra, dok varijanta sa 16 GB RAM i 512 GB RAM-a košta 749 evra. Prodaja počinje danas.