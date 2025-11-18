Broj korisnika interneta dostigao je šest milijardi, ali novi izveštaj ITU-a otkriva da digitalni jaz i dalje ostavlja milijarde ljudi bez pristupa brzim i pouzdanim onlajn uslugama.

Više od 240 miliona ljudi se povezalo na internet u 2025. godini, čime je ukupan broj korisnika interneta u svijetu porastao na šest milijardi, prema novom izvještaju koji je u ponedeljak objavila Međunarodna telekomunikacijska unija (ITU).

Iako podaci pokazuju stalan napredak u širenju globalne povezivosti, agencija Ujedinjenih nacija upozorila je da uporne razlike u kvalitetu, pristupačnosti i vještinama spriječavaju milijarde da u potpunosti iskoriste prednosti digitalnih tehnologija.

Uprkos dobicima, ITU je procenio da 2,2 milijarde ljudi ostaje oflajn, a velika većina u zemljama s niskim i srednjim prihodima.

U izveštaju je naglašena potreba za jačom digitalnom infrastrukturom, pristupačnim uslugama i poboljšanim digitalnim vještinama kako tehnologije poput vještačke inteligencije postaju sve više ugrađene u svakodnevni život.

"U svijetu u kojem su digitalne tehnologije ključne za veliki dio svakodnevnog života, svi bi trebalo da imaju priliku da imaju koristi od onlajn korišćenja", rekla je generalna sekretarka ITU-a Dorin Bogdan-Martin.

Napomenula je da današnje digitalne podjele sve više definiše ne samo pristup, već i brzina, pouzdanost, pristupačnost i vještine.

U izvještaju su istaknute sve veće razlike u kvalitetu uzrokovane neravnomjernim širenjem naprednih mobilnih tehnologija. ITU je prvi put procijenio ukupan broj 5G pretplata, koji sada iznosi oko tri milijarde - otprilike trećinu svih pretplata na mobilni širokopojasni internet.

Iako se očekuje da će 5G mreže dosegnuti 55 posto svjetske populacije, pristup ostaje nejednak. U zemljama s visokim prihodima pokrivenost doseže 84 posto stanovništva, dok je u zemljama s niskim prihodima samo četiri posto.

Obrasci korišćenja ilustruju istu razliku, prema izvještaju, pri čemu tipičan korisnik u zemlji s visokim prihodima generiše gotovo osam puta više mobilnih podataka od korisnika u zemlji s niskim prihodima.

Pristupačnost i digitalne vještine takođe ostaju značajne prepreke, navodi se u izvještaju. Iako je medijalna cijena paketa mobilnog širokopojasnog interneta koji nudi samo podatke smanjena, ITU je primijetio da je pristup i dalje nedostupan u oko 60 posto zemalja s niskim i srednjim prihodima.

Većina korisnika interneta posjeduje samo osnovne vještine, dok se naprednije mogućnosti, uključujući onlajn bezbjednost, rješavanje problema i kreiranje digitalnog sadržaja, razvijaju sporije, dodaje se.

Kosmas Lakison Zavazava, direktor ITU-ovog Biroa za razvoj telekomunikacija, rekao je da su pouzdani podaci neophodni za efikasne digitalne politike i za postizanje zajedničke vizije univerzalne povezanosti.

Naglasio je da su potrebni održivi i dobro ciljani napori u infrastrukturi, veštinama i sistemima podataka kako bi se osiguralo da niko ne bude zapostavljen.

Izvještaj je pokazao da digitalni razvoj ostaje usko povezan sa ekonomskim razvojem, polom i lokacijom. Korišćenje interneta dostiglo je 94 posto u zemljama s visokim prihodima, ali samo 23 posto u zemljama s niskim prihodima.

Muškarci su i dalje povezaniji od žena, sa 77 posto muškaraca koji su onlajn u poređenju sa 71 posto žena.

Izvještaj je pokazao da urbano stanovništvo ima mnogo veću stopu povezanosti, čak 85 posto, dok je samo 58 posto stanovnika ruralnih područja onlajn.

Mlađi ljudi su takođe mnogo povezaniji, pri čemu 82 posto onih starosti od 15 do 24 godine koristi internet, u poređenju sa 72 posto ostatka stanovništva.

