Mark Zakerberg, direktor Mete, tvrdi da će pametne telefone zamijeniti novi proizvod.

Izvor: YouTube / Meta

Nije prošlo ni dvadeset godina otkako su pametni telefoni postali svakodnevica. Međutim, direktor Mete, Mark Cukerberg, predviđa da će ih ljudi uskoro zamijeniti novom "igračkom" koja će preuzeti njihovu ulogu.

"Doći će trenutak kada će vaš pametni telefon većinu vremena ostajati u džepu. Mislim da će se to desiti tokom 30-ih godina ovog vijeka," rekao je Cukerberg u jednom intervjuu. Prema njegovim riječima, novo tehnološko čudo za mase biće takozvane pametne naočare.

Meta (koja nije jedina) razvija pametne naočare koje će moći da fotografišu, snimaju, puštaju muziku i video zapise, primaju i otvaraju mejlove i poruke, prevode u realnom vremenu ono što vidimo, prikazuju rute i pravce do željenih lokacija u vidnom polju korisnika, prikazuju proširenu i virtuelnu stvarnost, pružaju informacije o objektima koje posmatramo, mjere srčani puls, krvni pritisak… i, naravno, biće povezane sa vještačkom inteligencijom, što će dodatno proširiti mogućnosti njihove primjene.

Ako mislite da će za sve to biti potrebna neka svemirska kaciga ili glomazne naočare za virtuelnu stvarnost, griješite. Prema Cukerbergovim najavama, to će biti naizgled potpuno obične naočare, nalik sunčanim naočarima.

"Dogodiće se isto što i sa računarima," kaže Cukerberg. Svi ih imamo kod kuće, ali uglavnom koristimo mobilne telefone. Slično bi se, kako predviđa, moglo dogoditi sa pametnim telefonima u narednim godinama.

A zašto bi ljudi tako brzo prešli na novi proizvod? "Već sada 1 do 2 milijarde ljudi svakodnevno nosi naočare. Kao što su svi prešli sa računara na pametne telefone, mislim da će svi koji nose naočare u narednoj deceniji brzo preći na pametne naočare," rekao je Cukerberg u intervjuu. "Mislim da će naočare postati zaista korisne i da će ih na kraju nositi i mnogi ljudi koji sada ne koriste naočare," dodao je.

Izvor: Nova.rs