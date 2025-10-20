Ako jednom nedeljno provjerite koje aplikacije crpe energiju, možete duplo da produžite trajanje baterije bez ikakvog ulaganja.

Moderni pametni telefoni ne služe više samo za pozive i poruke - oni stalno sinhronizuju podatke, primaju notifikacije, osvjetljavaju ekrane visokom rezolucijom i omogućavaju rad brojnih senzora. Sve ove aktivnosti stvaraju kontinuirani pritisak na bateriju, koja i pored napretka u tehnologiji litijum-jonskih ćelija, često ne može da zadovolji rastuće potrebe korisnika.

Baterije telefona predstavljaju jedan od ključnih "slabih tačaka" savremenih uređaja. Sa svakom novom generacijom telefona dolazi do povećanja broja funkcija i aplikacija koje rade u pozadini, što direktno utiče na brzinu pražnjenja baterije. Problemi sa trajnim padom kapaciteta posebno su izraženi kod uređaja koji koriste intenzivne softverske platforme ili su stariji od dvije godine, kada hemijski sastav ćelija počinje da gubi efikasnost. Dodatni faktori, poput konstantnog traženja signala u oblastima sa slabo pokrivenom mobilnom mrežom, visokih temperatura ili učestalog korišćenja aplikacija sa zahtjevnom grafikom, dodatno ubrzavaju proces pražnjenja, piše portal MUO.

Stručnjaci upozoravaju da čak i naizgled banalne postavke, poput automatskog osvjetljenja ekrana ili sinhronizacije u oblaku, mogu u velikoj mjeri da smanje trajanje baterije. Razumijevanje ovih faktora postaje ključno za optimizaciju performansi telefona i dugotrajno očuvanje baterije, posebno u vremenu kada su pametni telefoni sve više integrisani u svakodnevni život, od komunikacije i zabave, do poslovnih i finansijskih aktivnosti. Aplikacije, signal, temperatura i starost telefona Baterije danas nisu lošije – samo su telefoni „pametniji“ i stalno nešto rade u pozadini.

Ako jednom nedeljno provjerite koje aplikacije crpe energiju, možete duplo da produžite trajanje baterije bez ikakvog ulaganja. Evo nekih od stvari koje rade gotovo svi, a dovode do drastičnog smanjenja trajanja baterije:

Aplikacije rade u pozadini - One tokom vremena kada ih ne koristite stalno sinhronizuju podatke, primaju obavještenja, ažuriraju se… što troši energiju.

Previsoka osvijetljenost ekrana - Često ne smanjujete osvjetljenje, čak i kada se nalazite na suncu ili u osvijetljenom zatvorenom prostoru.

Loš signal - Kada ste van dometa WiFi-a, telefon traži signal mobilne mreže, što znači veći napor antene i brz pad baterije.

Baterija stara više od dvije godine - Kapacitet postaje manji, a telefon ne može da drži punjenje kao ranije.

Temperatura - Previsoke ili preniske temperature (npr. ostavljanje telefona na suncu ili u kolima zimi) veoma loše utiču na bateriju.

Kako da produžite trajanje baterije

Uklonite ili ograničite aplikacije koje rade u pozadini i idite u podešavanja i provjerite koje troše najviše baterije. Smanjite osvjetljenje ekrana ili uključite automatsko prilagođavanje. Prebacite se na WiFi kad god je moguće – WiFi troši manje od mobilne mreže u uslovima slabog signala. Držite telefon dalje od ekstremnih temperatura. Ako je baterija već stara i kapacitet opao, možda je vrijeme da je zamijenite ili razmislite o novom uređaju.