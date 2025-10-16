Prije nego što pozovete provajdera da se požalite na loš Wi-Fi, provjerite šta ste stavili pored rutera - možda sami sebi sabotirate konekciju.

Izvor: SmartLife / Marko Nešović

Ako vam se čini da vam je Wi-Fi sporiji nego inače, uzrok bi mogao biti upravo ono što se nalazi pored rutera. Iako sporiji internet često može biti posledica samog provajdera ili zastarjelog paketa, predmeti koji okružuju vaš ruter takođe mogu značajno uticati na kvalitet veze.

Prema riječima tehničkih stručnjaka, položaj rutera može napraviti ogromnu razliku između stabilne veze i konstantnog učitavanja, bilo da gledate filmove, igrate igrice ili radite od kuće. Stručnjaci iz kompanije Audio Technica upozoravaju da držanje uređaja poput Bluetooth zvučnika ili neke vrste Bluetooth uređaja preblizu ruteru nije dobra ideja, jer se Bluetooth i Wi-Fi signali mogu međusobno ometati, piše Express.

To se dešava zato što Bluetooth uređaji i Wi-Fi ruteri koriste slične radio-frekvencije. Kada se više uređaja „bori“ za isti prostor signala, može doći do svojevrsne „saobraćajne gužve“, što usporava vašu internet vezu.

Šta možete da uradite?

Na njihovoj stranici za podršku objašnjeno je:

"Mnogi Wi-Fi ruteri istovremeno prenose signal na više kanala. Ako se u blizini nalazi previše Wi-Fi mreža koje zauzimaju veći dio spektra, vaši Bluetooth uređaji možda neće imati dovoljno slobodnog prostora na koji bi mogli ‘preskočiti’. To je čest uzrok Bluetooth smetnji. Udaljavanje Bluetooth uređaja od Wi-Fi signala pomoći će da se poboljša performans obje veze."

Prije nego što promenite internet provajdera ili platite skuplji paket, pokušajte da postavite ruter na centralno i otvoreno mjesto u stanu ili kući po mogućstvu dalje od kuhinje ili debelih zidova koji blokiraju signal.

Zanimljivo je da smetnje ne izazivaju samo Bluetooth uređaji. Mikrotalasna takođe rade na sličnim frekvencijama i mogu da utiču na jačinu Wi-Fi signala. Dakle, ako želite što brži i stabilniji internet, držite ruter što dalje od Bluetooth uređaja i mikrotalasne.

Izvor: nova.rs