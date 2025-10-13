U okviru višegodišnjeg strateškog partnerstva, OpenAI će goristiti 6 gigavata AMD grafičkih kartica.

Izvor: YouTube / OpenAI / AMD

OpenAI i AMD udružuju snage u višegodišnjem partnerstvu u okviru kog će kreator ChatGPT-ja koristiti više od 6 gigavata AMD grafičkih kartica. Prema saopštenju za javnost, OpenAI će početi da koristi AMD Instinct MI450 GPU-ove u drugoj polovini 2026. godine.

“Presrećni smo što sarađujemo sa OpenAI-jem kako bismo obezbijedili AI računarsku snagu na masovnom nivou. Ovo partnerstvo spaja najbolje od AMD-a i OpenAI-ja kako bi se stvorila prava situacija u kojoj su svi na dobitku dobijaju - omogućavajući najambiciozniju AI infrastrukturu na svijetu i unapređujući čitav AI ekosistem”, kaže Lisa Su, izvršna direktorka AMD-a.

Vijest dolazi manje od mjesec dana nakon što je OpenAI najavio strateško partnerstvo sa kompanijom Nvidia, u okviru kog će ovaj proizvođač čipova uložiti 100 milijardi dolara u OpenAI i isporučiti 10 gigavata Nvidia sistema.

"Ovo partnerstvo predstavlja ogroman korak u izgradnji kapaciteta potrebnih da se ostvari pun potencijal vještačke inteligencije. AMD-ovo liderstvo u oblasti visokoperformantnih čipova omogućiće nam da ubrzamo napredak i brže donesemo prednosti napredne AI tehnologije svima", kaže Sem Altman, izvršni direktor OpenAI-ja.

Kao dio novog ugovora, AMD će postati OpenAI-jev "ključni strateški partner za računske resurse". Dvije kompanije će takođe zajednički razvijati infrastrukturu koja će moći da odgovori na sve veću potražnju za AI aplikacijama. Pored toga, OpenAI će dobiti više od 160 miliona AMD-ovih akcija, koje će biti dodijeljene nakon ispunjavanja određenih ciljeva.