Presuda zatvara višegodišnju sagu i postavlja scenu za novu rundu nadmetanja u mobilnim čipovima,

Izvor: YouTube / Reuters

Qualcomm je ostvario "potpunu pobedu" u pravnoj bici sa kompanijom Arm, koja je počela još 2022. godine kada je Arm tužio Qualcomm zbog navodnog kršenja ugovora vezanog za akviziciju Nuvia startapa i korišćenje Nuvia tehnologije u Phoenix jezgrima.

Nakon gotovo tri godine suđenja, američki Okružni sud u Delaveru odbacio je i poslednju preostalu tužbu Arm-a, presudivši u korist kompanija Qualcomm i Nuvia. Time je stavljena tačka na slučaj koji je mesecima potresao industriju mobilnih čipova.

Ova odluka dolazi nakon velike Qualcomm-ove pobede u decembru 2024, kada je porota jednoglasno zaključila da kompanija nije prekršila ugovor o licenciranju sa Arm-om i da je dizajn CPU jezgara iz akvizicije Nuvia-e pokriven Qualcomm-ovom sopstvenom licencom. Sud je sada potvrdio tu odluku i odbio Arm-ov zahtev za novim suđenjem.

Qualcomm je u zvaničnom saopštenju nedvosmisleno likovao zbog ove pobede, koju je nazvao "potpunom". Proizvođač čipova istakao je da ova pobeda dodatno učvršćuje njegovu poziciju da "pokreće inovacije širom industrije poluprovodnika i odgovara na najvažnije tehnološke izazove današnjice".