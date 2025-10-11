DART dron koristi poseban manevar i amortizere kako bi mogao da bezbjedno sleti na vozilo u pokretu.

Izvor: University of Sherbrooke

Dronovi su već veoma korisni, ali inženjeri su pronašli način da ih učine još praktičnijim – napravili su dron koji može da sleti na vozilo u pokretu, čak i kada se ono kreće brzinom od 110 km/sat.

Tim istraživača sa Univerziteta u Šerbruku u Kanadi razvio je sistem nazvan DART (Direct Approach Rapid Touchdown), koji omogućava slijetanje drona na vozilo bez potrebe da isto uspori ili stane.

Ideja djeluje kao naučna fantastika, ali tehnologija je i te kako stvarna. DART dron bi mogao da se koristi u vojsci za izviđanje terena i brzo vraćanje na pokretno vozilo. Mogao bi i da donosi pakete timovima na putu, ili da štedi bateriju tako što će biti "slijepi putnik" na kamionu ili autobusu koji ide u istom pravcu.

Dron sleće na vozilo pri brzini od 95 km na sat

Izvor: YouTube / Createk Engineering Lab

Do sada, slijetanje drona na vozilo koje se kreće velikom brzinom bilo je gotovo nemoguće. Vjetar i brzina primoravaju dron da se previše nagne naprijed, pa postoji rizik da mu propeleri udare o krov. Uz to, kada tvrde nožice udare u tvrdu površinu, tradicionalni dron može da pukne ili da se jednostavno odbije i prevrne.

Zato su naučnici razvili DART kvadkopter težak 2,4 kilograma sa posebnim amortizerima na nogama. Oni smanjuju udarac i sprečavaju da se dron odbije prilikom slijetanja. Sistem koristi i posebnu tehniku brzog vertikalnog spuštanja, što mu omogućava da precizno prati kretanje vozila čak i pri jakom vjetru.

Izvor: University of Sherbrooke

U trenutku prije nego što dodirne krov, dron se automatski prebacuje iz vertikalnog u horizontalni položaj, čime sprečava udar propelera i omogućava da sve četiri nožice ravnomjerno prihvate udarac. U trenutku kontakta aktivira se i obrnuti potisak (propeleri počnu da se okreću u suprotnom pravcu) koji ga pritiska uz krov i sprečava klizanje.

Tokom testiranja, DART je 38 puta zaredom uspješno sletio na platformu postavljenu na zadnji dio kamiona koji je vozio 110 km/sat - bez ijednog neuspjeha.

“Naš pristup kombinuje brzi pad ka vozilu, lagane amortizere i brzo uključivanje obrnutog potiska. Time smo znatno proširili granice bezbednog sletanja i omogućili dronovima da rade i u zahtjevnim uslovima", rekao je doktorant Isak Tanij, koji je predvodio projekat zajedno sa profesorima Džonom Basom i Aleksisom Lusijer-Desbijenom.

Ovaj izum bi u budućnosti mogao da otvori potpuno nove mogućnosti za upotrebu dronova - od vojske, preko isporuka, do civilne upotrebe na putevima širom svijeta.

Studija o tehnologiji DART drona objavljena je Journal of Field Robotics naučnom časopisu.