Nik Rej, obolio od ALS-a, uspio je ovlada robotskom rukom pomoću Neuralink implanta - samo snagom svojih misli.

Izvor: X / Telepath_8

Neuralink, kompanija iza koje stoji Ilon Mask, do sada je ugradio implante u mozak 12 pacijenata, a osmi među njima upravo je postao prava senzacija. On je uspio da ovlada robotskom rukom kojom upravlja isključivo snagom svojih misli - i sada obavlja pokrete koje godinama nije mogao.

Nik Rej, pacijent obolio od amiotrofne lateralne skleroze (ALS), postao je osmi korisnik Neuralink implantata, koji mu je ugrađen u julu ove godine. Nedavno je na društvenim mrežama pokazao nevjerovatan napredak - ne samo u interakciji sa samim implantom, već i u upravljanju robotskom rukom pod nazivom ARA, razvijenom za fizičku interakciju sa predmetima u okruženju.

Nakon što godinama nije mogao da obavlja fizički rad zbog svog stanja, Nik sa ponosom ističe da sada može da bude aktivan i po tri sata bez prekida zahvaljujući novoj tehnologiji. Robotska ruka mu omogućava da stavi kapu, otvori frižider, podgrije hranu u mikrotalasnoj i čak pije iz čaše na slamčicu. Ono što je posebno fascinantno - sve to radi bez ikakvog fizičkog napora, samo uz pomoć signala koje njegov mozak šalje implantatu.

Pored toga, Nik uči da upravlja i svojom invalidskom stolicom, a prema njegovim riječima, već se kreće sa velikim samopouzdanjem pri manjim brzinama u zatvorenom prostoru.

Primjer Nika Reja jasno pokazuje koliki potencijal nosi Neuralink tehnologija i sigurno će svima koji su izgubili pokretljivost zbog bolesti ili povreda uliti nadu. Ono što je do juče izgledalo kao naučna fantastika, danas polako postaje stvarnost.