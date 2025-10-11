Svake noći bolnica u Kentakiju zamrzava 280.000 litara vode kako bi se tokom dana hladila pomoću "ledenih baterija". Ovaj inovativni sistem smanjuje potrošnju struje, emisiju gasova i troškove, a bolnici je donio uštedu od skoro četiri miliona dolara.

Izvor: ronstik/Shutterstock

Svake noći 280.000 litara vode se zamrzava u bolnici Norton Odubon u Luisvilu, u američkoj državi Kentaki da bi u operacionim salama temperatura bila na bezbjednom nivou, ali i da pacijentima u sobama bude udobno.

Bolnica se ranije klimatizovala konvencionalnim sistemom, ali to sada radi uz pomoć 27 rezervoara u kojima se voda ledi.

Ova vrsta skladištenja - "ledene baterije", postavlja se u zgrade u SAD jer hladi vazduh bez ispuštanja gasova koji zagrijevaju planetu. Ti sistemi smanjuju potrošnju električne energije, te i opterećenje elektro-mreže, što je bitno u vrijeme rastuće potražnje za strujom.

"Trejn Tehnolodžiz", kompanija koja proizvodi opremu za grijanje i hlađenje, kaže da je poslednjih godina primijetila rastuću potražnju za tom novom tehnologijom. Njihove "ledene baterije" se uglavnom koriste u školama, komercijalnim i državnim zgradama.

Izvor: YouTube / Trane Commercial Education and Training

"Nostromo Enerdži", druga kompanija koja proizvodi "ledene baterije", traži kupce među energetski intenzivnim centrima podataka koji imaju visoke zahtjeve za hlađenjem.

Manje sisteme za domove prave druge kompanije poput "Ajs Enerdži".

Tehnologija za to varira od proizvođača do proizvođača, ali koncept je isti: noću kada je struja najjeftinija, voda se zamrzava, a led od nje se topi sledećeg dana da bi hladio zgradu. Led hladi vodu koja cirkuliše kroz cijevi u zgradi, apsorbujući toplotu iz prostorija i hladi ih.

Komponente klasičnog klima uređaja ostaju ili se smanjuju kada se dodaju "ledene baterije".

Računi za struju Bolnice Norton Odubon bili su 278.000 dolara manji tokom prve godine rada sistema "ledenih baterija", koji je instaliran 2018. godine. Bolnica procjenjuje da je od tada uštedjela skoro četiri miliona dolara.

Izvor: N1info