Uređaji iPhone 17 serije mogli bi da budu poslednji koji će imati Camera Control taster.

Izvor: YouTube / Apple

Apple je prošle godine trijumfalno predstavio Camera Control taster zajedno sa iPhone 16 serijom. Bio je važan dio premijere, a čak je dobio i sopstvene reklame.

Međutim, izgleda da ga malo ko zapravo koristi - bar tako tvrdi najnovija informacija koja kruži Weibo mrežom. Navodno je Apple zbog toga riješio da ga ukine i već obavijestio svoje dobavljače da mu više neće trebati djelovi povezani sa Camera Control funkcijom za potrebe iPhone 18 serije.

iPhone 17 generacija bila bi poslednja koja ima Camera Control taster u donjoj polovini desnog boka.

Izvor: Apple

Ukoliko se obistini, odluka o ukidanju novog tastera nakon samo dvije generacije bila bi veoma čudna, ali samo nastavak ovogodišnjih poteza kompanije Apple.