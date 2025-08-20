Huawei Pura 80 Ultra iznad svih - da li ste stvarno očekivali išta drugačije?

Izvor: YouTube / Average Dad

Svjetski poznata laboratorija DXOMARK upravo je ažurirala svoju top listu telefona sa najboljim kamerama. Nakon detaljne recenzije najnovijeg Huawei modela, dileme više nema - Pura 80 Ultra je novi kralj mobilne fotografije, i to ubjedljivo.

Nakon impresivnih performansi koje je prikazao na testu, Pura 80 Ultra je ostvario ukupan skor od 175 poena i time prestigao modele Oppo Find X8 Ultra (169 poena) i Vivo X200 Ultra (167 poena), koji su već neko vrijeme dominirali.

Zanimljivo, novi Huawei nije ubjedljivo najbolji samo u ukupnom rezultatu, već kako na polju fotografisanja, tako i na polju snimanja - gde je iPhone godinama dominirao.

DXOMARK u svojim detaljnim testovima ističe nekoliko ključnih prednosti kamere:

Konzistentan kvalitet fotografija: živopisne boje, oštri detalji i prirodno osvjetljenje u različitim uslovima

Portreti sa laskavim tonovima kože i mekan, prirodan "bokeh" efekat

Ultraširokougaone i telefoto fotografije zadržavaju jasne i detaljne kadrove, čak i pri velikom uvećanju

Video stabilan i gladak, sa izuzetnim detaljima - čak i u pokretu

Što se tiče nedostataka, laboratorija je primijetila povremene promjene u boji i osvetljavanju, ali samo tokom fotografisanja u izazovnim uslovima.

Nakon premijere u Kini, bilo je jasno da nova Ultra donosi hardver kamera koji i te kako obećava. Sada samo preostaje da je sačekamo da stigne kod nas, da je i sami testiramo, a zatim da sa vama podijelimo utiske.