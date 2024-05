Za novi D23 iPhone se kaže da će biti revolucionaran, kao što je to bio slučaj sa X modelom.

Izvor: X / @theapplehub

Apple još uvijek nije lansirao iPhone 16 seriju telefona, a glasine već kruže o modelima koje ćemo vidjeti 2025. godine. Prema ranim informacijama do kojih je došao The Information, tehnološki gigant će zajedno sa iPhone 17 serijom lansirati potpuno novi model, interno nazvan iPhone D23, koji donosi značajno drugačiji dizajn. Očekuje se da će novo rješenje biti jednako revolucionarno kao iPhone X iz 2017. godine.

Najistaknutija karakteristika D23 iPhone-a je njegovo tijelo ultra tankih dimenzija. Kako su baterije adekvatnog kapaciteta veliki razlog zašto danas na tržištu ne vidimo veoma tanke telefone, pretpostavlja se da će Apple koristiti energetski gušće rješenje, poput silicijum-karbonskih baterija koje su se već našle u nekim modelima.

Čini se da je ultra-tanki D23 iPhone inspirisan najnovijim iPad Pro tabletom koji je predstavljen tokom "Let Loose" događaja 7. maja. Debljina novog 13-inčnog iPad Pro modela iznosi samo 5,1 mm, što je 1,3 mm tanje u odnosu na prethodnika.

Još jedna značajna promjena mogla bi biti premještanje zadnje kamere iz gornjeg lijevog ugla poleđine na centralnu poziciju.

Veličina ekrana će, navodno, biti između 6,1 i 6,9 inča, a očekuje se i da će Apple smanjiti izrez kamere na ekranu, koji bi potencijalno mogao da zamijeni trenutni Dynamic Island - nešto o čemu se već spekuliše da bi mogli da vidimo ove jeseni, kada kompanija bude lansirala iPhone 16 Pro telefone.

iPhone 16 serija – makete telefona

Izvor: Twitter / @SonnyDickson

Zapravo, prethodno su kružile glasine da je iPhone 16 Pro taj model koji će dobiti energetski gušću bateriju, te je u ovom momentu nejasno da li će se to zaista i dogoditi ili je to nešto što ćemo vidjeti tek sljedeće godine. Takođe je nejasno da li će iPhone D23 uopšte ponijeti ime serije 17, ili će biti izdvojen, poput iPhone X modela, ali se tvrdi da će kompanija zbog njega izbaciti Plus model iz ponude.