I pored toga, do kraja 2023. godine, 5G signal je stigao do 80 odsto stanovništva Evrope, a cilj je potpuna pokrivenost njime u zemljama EU do kraja ove decenije

Samo 10 od 114 mobilnih mreža u cijeloj Evropi je krajem 2023. godine bilo "standalone" (SA) 5G, odnosno potpuno samostalno u odnosu na prethodnu 4G infrastrukturu. A to je broj koji potvrđuje da Stari kontinent zaostaje za Azijom kada je o 5G tehnologiji riječ.

Ove podatke je objavila Asocijacija evropskih telekomunikacionih mrežnih operatera (European Telecommunications Network Operators’ Association – ETNO), koja je istovremeno pozvala na hitnu akciju za rješavanje problema kašnjenja u implementaciji naprednih mobilnih tehnologija u Evropi.

To industrijsko udruženje ističe da je primjetno vođstvo Azije i Sjeverne Amerike u ponudama tzv. "rubnog oblaka", odnosno u "pomjeranju" 5G usluga bliže mjestu gdje se generišu podaci i gdje se nalaze krajnji korisnici.

Objavljena je i studija koja ističe ograničenu dostupnost samostalnih (SA) 5G mreža i rubnog oblaka u poređenju sa Azijom, piše Mobile World Live.

Izvještaj o stanju digitalnih komunikacija u 2024. godini, sastavljen u saradnji sa agencijom Analysys Mason, druga je procjena objavljena ove nedelje koja ilustruje ono za šta se tvrdi da je potreba za povećanim ulaganjem u regiji.

A kao što je više puta spominjano tokom evropske rasprave o tzv. pravednom dijeljenju (engl. fair share debate), ETNO je istakao da su potrebna "značajna dodatna ulaganja" kako bi cilj Evropske unije o punoj pokrivenosti 5G mrežom bio postignut, pri čemu se za EU navodi da zaostaje za Južnom Korejom, SAD, Japanom i Kinom.

Do kraja 2023. godine 5G je stigao do 80 odsto stanovništva Evrope, a cilj je potpuna pokrivenost u zemljama EU do kraja ove decenije, primjećuje ETNO. Generalna direktorka tog udruženja Lise Fur je tim povodom rekla:

"Korisnici očekuju nove mreže, a evropska konkurentnost se oslanja na inovativnu povezanost. Zbog toga moramo preduzeti hitne političke mjere kako bismo pomogli u jačanju evropskog telekomunikacionog sektora. Status quo, kako u smislu ulaganja tako i u smislu politike, neće pružiti nivo inovacija koje su nam toliko potrebne."