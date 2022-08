Čekanje se nije isplatilo, jer videli smo tek 20-ak sekundi, ali je ovo makar ohrabrenje da se sve odvija po planu.

Izvor: PlayStation

U bespoštednoj borbi streaming platformi za svakog korisnika red je na HBO Max da izbaci svoje adute zbog kojih će gledaoci odabrati da plate baš njihov servis.

Kao neko ko je igrao The Last of Us i kao neko ko je doživeo obe igre snažno i emotivno očekujemo s pravom isti takav doživljaj od serije, koja će se ekskluzivno emitovati na HBO Max servisu.

Nakon inicijalnog velikog uspeha House of the Dragon premijere HBO Max je najavio poduži spisak sjajnih, nadamo se da će biti sjajne, serija koje ćemo gledati na tom streaming sajtu narednih meseci.

Među njima izdvajamo veoma kratak prikaz The Last of Us serije, koja će premijeru imati negde tokom naredne, 2023. godine - svega 20-ak sekundi onog što ćemo gledati.

Pogledajte slike igre koju će serija pratiti:

Nil Drukman, scenarista tj. pisac i kreativni direktor The Last of Us igara za Sony PlayStation je i izvršni producent igrane serije, pa se nadamo da će sve teći po planu što se scenarija i zapleta tiče. U seriji igraju Pedro Paskal i Bela Remzi, kao Dožel i Eli, a upravo Nil Drukman je sasvim adekvatno nakon premijere HBO najave The Last of Us tizera tvitovao kako ništa još uvek nismo videli - što i nismo, da se ne lažemo :)

Navodno, serija će imati 10 epizoda, a HBO ulaže ogroman budžet u produkciju, sličan Game of Thrones spektaklu… SmartLife

Ne želimo da potcenimo ni ostale serije koje stižu, među kojima su The Idol, Love and Death, Succession, The White Lotus, And Just Like That, Hacks, The White House Plumbers, Our Flag Means Death, ali Naughty Dog i PlayStation serija nas zanima najviše i najjače!

Osim da će serija ostati u vremenskom roku za 2023. godinu nemamo dodatnih informacija kada bi The Last of Us mogla da ima premijeru, ali kao što ćete videti u videu - HBO Max ima baš puno toga da nam prikaže dok se ova serija lagano sprema.