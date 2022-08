Objavljene su i prve video najave za nove verzije kultnih PC igara.

Showcase premijera izdavača THQ Nordic donela je vesti o nekolicini naslova koje uskoro treba očekivati.

Bilo je reči o rimejku Destroy All Humans! 2, zatim novom Sunđer Bobu (The Cosmic Shake), strategiji Temptest Rising, a najavljen je i novi South Park (za sada bez ikakvih detalja, koje verovatno čuvaju za Gamescom).

Međutim, ono što je bilo naročito zanimljivo jesu dva rimejka nekada veoma popularnih igara.

Čuveni RPG Gothic iz 2002. godine i horor avantura Alone in the Dark iz još dalje 1992. godine!

Kada će se naći u prodaji to još uvek nije poznato, ali nas je THQ makar počastio videima koji solidno izgledaju. Rad na rimejku Gothic prvog dela izdavač je započeo pre dve godine, nedugo nakon kupovine studija Piranha Bytes koji je bio prvobitni razvojni studio. Međutim, ovaj aktuelni razvoj vodi novi studio iz Španije, Alkimia Interactive.

Pogledajte Gothic 1 Remake video najavu:

Alone in the Dark smatra se prvom horor 3D igrom. Ova single-player tematska horor igra rađena je po priči Mikaela Hedberga, inače autora bisera kao što su Soma i Amnesia: The Dark Descent. Likovi, lokacije i radnja ostali su nepromenjeni i dalje su smešteni na jug SAD-a dvadesetih godina prošlog veka.

Ono što je u odnosu na original pretrpelo promene su čudovišta koja će biti redizajnirana. Za to je zadužen izvesni Gaj Dejvis, dugogodišnji saradnik reditelja Giljerma del Tora. S pravom očekujemo kvalitetno provedeno vreme u horor atmosferi za koju želimo da bude što žešća!

Pogledajte Alone in the Dark video najavu: