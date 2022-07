Avantura jedne mačke pobedila Kratosa.

Izvor: PlayStation

Ako je verovati korisnicima Steam platforme, avanturistička igra Stray je do sada najbolja igra u 2022. godini. Tako bar kažu statistički podaci, jer je Stray upravo postala najbolje ocenjena igra na ovoj platformi koja je izašla ove godine.

Stray je titulu najbolje ocenjene igre preuzeo od God of War PC porta koji je prvih 6 meseci ove godine suvereno vladao, jer je od 53.175 igrača, čak 97% pozitivno ocenulo igru. Stray trenutno ima 98% pozitivnih ocena, a svoje utiske je ostavilo 45.946 igrača.

Interesantno je da je u zadnja dva meseca lansirano pet naslova koji su se našli među deset najbolje ocenjenih igara na Steam platformi u 2022. godini. To su Stray, PowerWash Simulator, Neon White, The Looker i Raft. Kompletna top 10 lista izgleda ovako:

Stray God of War PowerWash Simulator Teardown Dorfromantik Neon White The Looker Wobbledogs The Planet Crafter Raft

Važno je napomenuti da su ocene Steam korisnika uvek pozitivnije prema manjim indie naslovima nego prema visokobudžetnim igrama. U prethodnih 10 godina, samo su Tomb Raider i The Witcher 3 bili AAA naslovi na vrhu liste najbolje ocenjenih. To mesto je svih drugih godina bilo rezervisano za igre kao što su The Binding of Isaac, Stardew Valley, Hollow Knight, RimWorld, Hades i Vampire Survivors.