Nakon brojnih curenja Sony objavio i zvaničnu najavu The Last of Us Part I igre za PS5, koja će se pojaviti i za PC u nekom trenutku.

Gotovo deceniju nakon originala na PlayStation 5 konzolu će nam stići The Last of Us koji će sada i zvanično imati dodatak u imenu Part I, kako bi u modernom svetu koegzistirao sa hit igrom iz 2020. godine - The Last of Us Part II.

The Last of Us Part I će se najpre pojaviti za PlayStation 5, da bi se u nekom trenutku, verovatno tokom 2023. godine kad je i zvanično 10 godina od izlaska igre, pojavio i za PC i nastavio odličan niz PlayStation igara na kompjuterima.

Ono što se nameće kao logično pitanje jeste može li rimejk originalne igre i deceniju posle izdavanja još jednom da pokupi titulu Igre godine, jer - zašto ne bi?!

Iskreno, u situaciji u kakvoj je trenutno u gejming industrija, ali najviše zbog samog kvaliteta The Last of Us priče, načina izvođenja i svega drugog što TLOU1 nosi sve je moguće, posebno što reizdanje zaista izgleda neverovatno i prepravljeno iz korena!

The Last of Us ima 249 titula IGRA GODINE, više nego bilo koja druga igra do sada! SmartLife

Studio Naughty Dog je, očekivano, više nego svestan nedavnog masivnog curenja The Last of Us Part I, a doživeo je to istovremeno i kao obeshrabrujuću i kao frustrirajuću situaciju i za kompaniju i za svoje programere. Serija curenja tokom jula, koju smo pokušali da ignorišemo koliko god smo mogli iz želje da nikome ne kvarimo utiske, uključuje bezmalo sve što je gejmere zanimalo - gameplay video snimke, slike ekrana, detalje o funkcijama pristupačnosti i mapama kontrolera, čak i rasporedu kontrola.

Zbog svega toga je Naughty Dog je ranije od planirano predstavio sopstveni pregled onoga što možemo da očekujemo kad igra bude objavljena za PlayStation 5, što bi trebalo da bude već 2. septembra.

Evo i slika iz prerađene The Last of Us Part I igre:

"Curenje je stvarno glupo", napisao je potpredsednik Naughty Dog-a Arne Mejer. "Pogotovo kad smo na pragu objavljivanja. To je obeshrabrujuće i frustrirajuće za timove koji su uložili sve da prave sjajne stvari za naše igrače".

Novi trejler se fokusira na vizuelna poboljšanja i karakteristike predstojećeg rimejka, kao i na intervjue sa kopredsednikom Naughty Dog studija, Nilom Drukmanom, direktorom igre Metjuom Galantom i kreativnim direktorom Šonom Eskejgom.

Cilj je primarno da se pokaže da curenja ne prikazuju igru u stvarnom smislu. Ono što smo mi videli jeste gotovo neverovatan napredak grafike, još bolje animacija lica i čini se potpuno nov doživljaj priče koju mnogi dobro znaju i vole, a mnogi pamte kao jednu od najupečatljivijih momenata gejminga do sada…

Pogledajte i sami, pa javite utiske!