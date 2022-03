Instagram je konačno objavio ažuriranje kojim omogućava svima da sortiraju svoj Feed hronološki ili po omiljenim stavkama.

Izvor: Instagram

Instagram je objavio dva nova načina na koje korisnici i u Crnoj Gori, ali i svuda u svijetu, imaju priliku da kontrolišu to kako vide svoj Feed.

Adam Moseri, direktor aplikacije, je u blog zapisu na Instagram sajtu objasnio da su ovo dugo testirali i da su željeli što bolje da odgovore na brojne zahtjeve korisnika, pa smo zato to tako dugo čekali.

Instagram prikaz sad se zove Favorites i Following i prva oznaka kaže da ćete prvo na Feed-u vidjeti objave omiljenih profila, dok druga vraća hronološki red na Instagram.

Favorites omogućava dodavanje 50 omiljenih naloga tj. profila, nebitno čiji su i imaju li oni tematski veze jedni s drugim i ti profili u svakom trenutku mogu da budu promijenjeni, a biće prikazivani prije svih ostalih objava, jer korisnik tako želi izborom Favorites opcije.

Following jednostavno prikazuje objave onako kako su one stizale na Instagram s tim što se one prekidaju reklamama i sponzorisanim objavama na svakom trećem, petom ili 10. mestu u zavisnosti od interesovanja samog korisnika. Zapravo, svima koji odaberu ovu opciju Instagram će se vratiti na 2016. godinu i način na koji je tada prikazivao novosti tj. objave, nakon čega su se umiješali algoritmi i svima nam servirali ono što oni smatraju da treba da vidimo, a zasnovano je na matrici našeg ponašanja.

Kako da podesite Instagram Feed

Da biste vidjeli nove opcije jednostavno ažurirajte Instagram aplikaciju, nama je verzija trenutno Instagram v228.0.0.0.107, i u gornjem lijevom uglu, pored Instagram logotipa pomoću strelice nadole otvorite padajući meni u kojem odaberite Favorites (Omiljeno) ili Following (Pratite).

Ne vidite strelicu pored Instagram logotipa? Ne brinite, tu je, samo klik na IG logo i pojaviće se!

I to je to, uživajte u Instagram aplikaciji baš onako kako volite! ;)