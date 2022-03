Broj sviđanja može da se sakrije i za pojedinačne postove, pre nego što se objave.

Izvor: Smart Life/ Pexels/ Omkar Patyane

Otkad se život preselio na društvene mreže sve se meri lajkovima, a eksperti upozoravaju da to nije baš dobro za mentalno zdravlje.

Instagram je u želji da problem ublaži objavio opciju za sakrivanje, pa korisnici mogu da se fokusiraju na sadržaj, umesto na njegovu popularnost.

Lajkovi mogu da se sklone pre nego što se neki sadržaj objavi, ali i naknadno – onda kad vlasnik naloga poželi.

Proces traje kratko, a evo šta je potrebno da se uradi.

Kad se otvori Instagram nalog, te ode na profil, dovoljno je da se klikne na tri horizontalne linije u gornjem levom uglu. Nakon toga se otvara meni, iz kojeg se bira Settings, pa Privacy, a zatim Posts. U vrhu te sekcije se nalazi Hide Like and View counts, pa kada se ta opcija aktivira posao je završen.

Pogledajte galeriju:

Vidi opis KAKO DA SAKRIJETE INSTAGRAM LAJKOVE: Isključuju se brzo i lako u nekoliko koraka Instagram - sakrivanje lajkova Instagram - sakrivanje lajkova Instagram - sakrivanje lajkova Instagram - sakrivanje lajkova Instagram - sakrivanje lajkova Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Smart Life/ Instagram Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Smart Life/ Instagram Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Smart Life/ Instagram Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Smart Life/ Instagram Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Smart Life/ Instagram Br. slika: 5 5 / 5

Broj sviđanja može da se sakrije i za pojedinačne postove, pre nego što se objave. Kada se završava s pripremom neke fotografije, na samom dnu se nalazi Advanced settings – u pitanju je sekcija u kojoj mogu da se isključe komentari, te da se podese drugi detalji, a u vrhu se nalazi i Hide like and view counts on this post. Kada se aktivira, broj sviđanja ispod sadržaja postaje nevidljiv.

Isto može da se učini i sa starijim objavama, a ako se ode na željeni post, klikne na tri tačke u gornjem desnom uglu i izabere Hide like count. Tamo gde su nekada bili lajkovi sada stoji "liked by one user and others". Stručnjaci tvrde da je tako bolje.