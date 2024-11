Goran Vesić počeo štrajk glađu.

Ministar u ostavci Goran Vesić koji se od juče nalazi u pritvoru, započeo je štrajk glađu.

Više tužilaštvo u Novom Sadu, podsetimo, naložilo je juče hapšenje 12 osoba zbog tragedije na Glavnoj željezničkoj stanici 1. novembra u tom gradu, a među uhapšenima su i dojučerašnji ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, vršilac dužnosti direktora "Infrastrukture željeznice Srbije" Jelena Tanasković, i Anita Dimoski, v. d. pomoćnika ministra za željeznički i intermodalni transport!

Nakon vijesti da je uhapšen, oglasio se i sam Vesić, koji je poručio da se dobrovoljno odazvao pozivu policije.

"Nisam uhapšen, dobrovoljno sam se odazvao pozivu policijskih službenika sa kojima sam došao u Novi Sad i stavio se na raspolaganje istražnim organima kako bi do kraja bile istražene sve okolnosti koje su dovele do nesreće u Novom Sadu. Uvek ću, kao i do sada, biti na raspolaganju nadležnim organima i dokazaću da ne snosim krivičnu odgovornost za ove tragične događaje. O daljem razvoju događaja sa javnošću i medijima komuniciraće advokatska kancelarija koja me zastupa u ovom predmetu", naveo je Vesić.

Vesić je pet dana nakon tragedije u Novom Sadu podnio ostavku na funkciju ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, poručivši da u Srbiji postoji moralna odgovornost.

"Ostavku sam podnio kao odgovoran čovjek koji želi da ličnim primjerom pokaže da u današnjoj Srbiji postoji moralna odgovornost zbog strašne tragedije koja se dogodila u resoru na čijem sam čelu. Odlazim sa ove funkcije čiste savjesti i ponosan na rezultate koji ostaju iza mene, kao i tima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture koji je radio sa mnom. Radio sam sa velikim poštovanjem i odgovornošću prema građankama i građanima, kao i u najboljoj veri isključivo u interesu Srbije", istakao je Vesić tada.

