Google je uveo Imagen 3 funkcionalnost u Google Docs i omogućio korisnicima da direktno u dokumentima kreiraju vizuale pomoću vještačke inteligencije.

Izvor: Google

Google Docs je dobio veliku nadogradnju. Google je u svoj onlajn servis za obradu i formatiranje teksta implementirao Imagen 3, napredni AI model za generisanje slika, omogućavajući korisnicima da direktno unutar dokumenata kreiraju vizuale na osnovu kratkog opisa.

Google je nedavno predstavio Imagen 3 model, koji do sada bio dostupan svim korisnicima Gemini vještačke inteligencije. Integracija u Google Docs trebala bi da znatno olakša proces kreiranja dokumenata, jer korisnicima omogućava da bez napuštanja aplikacije generišu slike koje odgovaraju njihovim potrebama.

Izvor: Google / Imagen 3

Za razliku od nekih drugih, sličnih modela, Imagen 3 ima sposobnost generisanja teksta na slikama, što može biti veoma korisno, pogotovo pri kreiranju vizuala za menije ili promotivne materijale.

Ova funkcija će biti dostupna korisnicima sa plaćenim Workspace nalozima, što uključuje Gemini Business, Enterprise, Education, Education Premium ili Google One AI Premium dodatke. Neki korisnici već mogu da je isprobaju, dok će neki morati da ste strpe još malo.

Ukoliko pripadate nekoj od ovih grupa, a želite da isprobate novu funkciju, potrebno je da u meniju odaberete "Insert", zatim "Image", i potom "Help me create an image". Nakon toga, možete unijeti opis željene slike, odabrati odgovarajući stil i prilagoditi odnos stranica slike kako bi se uklopila u vaš dokument.