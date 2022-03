U sklopu planova za odvajanje sa globalne mreže, Rusija je uvela blokadu za Instagram za svoje korisnike, pa je ova platforma postala nedostupna za najveći deo populacije ove zemlje.

Rusko nadzorno tijelo za tjelekomunikacije, Roskomnadzor dobilo je 11. marta nalog generalnog tužilaštva Ruske Federacije da ograniči djelovanje i zabrani Instagram aplikaciju u roku od 48 sati, uz napomenu da će se isto desiti i sa Facebook i Twitter mrežama. Zbog svega što se dešava Rusija je savjetovala svojim građanima da koriste nacionalne društvene mreže.

Prošlog petka, Adam Moseri, prvi čovjek platforme Instagram objavio je da će blokiranjem Instagram mreže Rusija efektivno onemogućiti 80 miliona korisnika da međusobno komuniciraju.

On Monday, Instagram will be blocked in Russia. This decision will cut 80 million in Russia off from one another, and from the rest of the world as ~80% of people in Russia follow an Instagram account outside their country. This is wrong.