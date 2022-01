Sony Entertainment je i zvanično najavio VR2 za PlayStation 5 i uradili su to prilično traljavo.

Izvor: SmartLife / PlayStation

OK, znamo - velika je stvar što je Sony konačno njavio PlayStation VR2 (tako će se zvanično zvati) komplet za PlayStation 5, ali način na koji je to uradio je sve samo ne kul.

Čini nam se da je Sony u poslednjem trenutku odlučio da na CES 2022 u Las Vegasu prikaže i PlayStation VR2, pa je i prezentacija delovala zbrzano i nedorečeno.

PlayStation VR2 podržavaće isključivo PlayStation 5 i radiće sa Sense kontrolerima predstavljenim u martu, ali kompanija nije prikazala kako će uređaj izgledati.

Podržavaće praćenje pogleda tj. očiju, imaće haptičku komponentu, 4K rezoluciju, HDR podršku, vidno polje ugla do 110 stepeni i na PlayStation 5 povezivaće se najobičnijim USB Type-C kablom. Uređaj će koristiti dva OLED ekrana, svaki sa rezolucije 2.000 x 2.040 piksela i dva režima osvežavanja slike - 90 i 120 Hz. Integrisane slušalice omogućiće 3D zvuk, a za praćenje korisnika binuće se četiri eksterne kamere.

Sony je prikazao i prvi "video svoje velike" PSVR2: Horizon Call of the Mountain igre u kojem osim minut i po kadrova koje je zauzeo bradonja koji baca floskule i koji je i razvijao igru, ćete videti jedva par sekundi nečega što i ne liči na pravi VR doživljaj… Nema podataka o tome kada će se igra Horizon Call of the Mountain pojaviti u prodaji niti kada će PSVR2 stići do igrača, ali znamo da će to biti nakon premijere nove igre Horizon Forbidden West, čija je premijera zakazana za februar tekuće godine.

Ostadosmo i ovaj put kratkih rukava za gotovo sve što nas je zanimalo, ali to je Sony! Setimo se samo “velike premijere“ PlayStation 5 logotipa održane baš na CES sajmu u Las Vegasu ili prve “tehničke premijere“ konzole na kojoj nismo videli bog zna šta ni od tehnike, a ni samu konzolu.

Ostaje nam samo da čekamo, kao i do sada…