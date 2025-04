Da li ste primijetili da su se na vašem iPhone uređaju pojavile neke potpuno nove i vama nepoznate aplikacije? Niste jedini.

Izvor: YouTube / iReviews

Još jedan u nizu softverskih promašaja kompanije Apple dolazi u obliku iOS 18.4 ažuriranja, koje korisnicima nasumično instalira aplikacije bez njihove dozvole. U pitanju je verzija iOS-a koja je prvobitno trebalo da donese unaprijeđenu verziju Siri asistenta i kompletira najavljeni paket funkcija pod nazivom Apple Intelligence – ali i to je, za sada, odloženo.

Prve žalbe o ovom problemu pojavile su se prije nekoliko dana na Reddit-u, kada je jedan korisnik primijetio da se na njegovom telefonu pojavilo nekoliko novih aplikacija koje nije sam instalirao. U početku su drugi članovi pokušavali da pronađu logično objašnjenje, sugerišući da je korisnik možda sam uradio nešto neuobičajeno.

Međutim, ubrzo su se pojavile slične primjedbe, poput objave u kojoj je jedan Italijan pokazao da se na njegovom iPhone-u nasumično instalirala mađarska aplikacija za iznajmljivanje bicikala, što jasno ukazuje da problem nije izolovan. Korisnici su i u komentarima prijavljivali identična iskustva sa nasumično instaliranim aplikacijama.

Ono što je zajednično za sve ove primjedbe je to da je problem počeo da se pojavljuje nakon ažuriranja na iOS 18.4 verziju operativnog sistema, a ono što dodatno zbunjuje u ovoj situaciji je da neki korisnici tvrde da i kada obrišu nasumično instalirane aplikacije, one se nakon nekog vremena same vraćaju.

Apple se još uvijek nije zvanično oglasio povodom ovog problema koji podsjeća na raniji bag kada su korisnicima iPhone-a, nakon ažuriranja, iznenada počele da se pojavljuju stare obrisane fotografije. Razlika je u tome što su aplikacije koje se sada pojavljuju, u većini slučajeva, potpuno nove i korisnici ih nikada ranije nisu ni instalirali.