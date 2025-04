"Zabavljao sam se, smiješno mi je": Skandalozna izjava slavnog glumca nakon što je otkriveno šta je radio ženama

Žena koju je glumac navodno poljubio u tužbi je rekla da ju je Marej "zajahao".

Izvor: Youtube printscreen / ONE Media

Glumac Bil Marej osvrnuo se na optužbe zbog kojih je 2022. otkazano snimanje filma Being Mortal. Naime, glumca su optužili da se neprikladno ponašao te da je jednu ženu na setu poljubio u usta preko maske koju je nosio zbog korone.

"Ne prođe predugo da ne razmišljam o tome što se dogodilo. Svi smo nosili maske i zaglavili smo u jednoj sobi slušajući neku ludu scenu. Ne znam što me natjeralo na to. Već sam nekome napravio isto i mislio sam da je smiješno", komentarisao je glumac u razgovoru za New York Times.

"Poljubio sam je, oboje smo nosili masku. Nisam je dotako, samo sam je poljubio preko maske. Nije mi bila nepoznata. Mislio sam da je smiješno. Meni je to i dalje smiješno, ideja da nekoga možete poljubiti preko maske. I dalje je glupo", dodao je.

Podsjetimo, Bil je prije tri godine radio na rediteljskom prvijencu Aziza Ansarija. Žena koju je glumac navodno poljubio u tužbi je rekla da ju je Mari "zajahao". Nakon njene prijave Searchlight Pictures pokrenuo je istragu te snimanje filma stavio na pauzu. Glumac se sa svojom navodnom žrtvom dogovorio plativši joj 100.000 dolara. Produkcija filma i dalje je na pauzi, a naznaka o nastavku snimanja i dalje nema.

Naime, nakon ovog skandala na snimanju, otkriveni su i brojni drugi detalji o kojima glumac sada nije govorio:

"Dodirivao ih je, ali ne po intimnim mjestima, već ih je grlio, dodirivao im kosu, povukao rep, ali uvijek na šaljiv način. Granica je tanka i svi vole Bila, no iako njegovo ponašanje nije protivzakonito, neke su se žene osjećale neprijatno", otkrio je izvor za Page Six.