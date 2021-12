Do 2005. godine Sony je isporučio preko 100 miliona PlayStation 1 konzola, koje su još ranije utabale put za PlayStation 2 – najprodavaniju konzolu svih vremena.

Izvor: Smart Life/ lilzidesigns on Uplash

Prva PlayStation konzola se na tržištu pojavila 3. decembra 1994. godine, a sve je počelo u Japanu.

Svet video igara od tada nije isti, pa je teško da postoje oni koji bi se usudili da umanje uticaj kompanije Sony.

Grafika i zvuk su u to vreme bili prava mala revolucija, pa je u poređenju s konkurentskim proizvodima PlayStation izgledao kao budućnost.

Ipak, svet je mogao da ostane bez jedne od omiljenih konzola, što 27 godina kasnije izgleda nezamislivo.

Naime, oni koji pamte kažu da je malo falilo da sve bude drugačije. Sony se s kompanijom Nintendo ranije udružio zbog proizvoda koji nikada nije stigao do igrača. Partnerstvo se pokazalo kao promašaj, pa je Sony poželeo da dalje nastavi sam. Produžio je s prototipima, pa je nakon nekoliko neslavnih džojstika konačno proizveo onaj koji poznajemo i danas. Da je projekat s Nintendom uspeo, gejming svet bi danas bio drugačiji.

PlayStation 1 Izvor: Smart Life/ Nathan Heins

Konzola je odmah nakon lansiranja bila hit u Japanu. PlayStation 1 je brzo postao omiljen, a 32-bitna grafika je opčinila korisnike koji su navikli na 16-bitnu. Popularnost je uticala i na to da Final Fantasy serijal napusti Nintendo i pređe na novi i moderniji uređaj. S igrom su došli i fanovi, a od toga nema bolje reklame. PlayStation 1 je tokom godina postao dom za neke kultne igre: Final Fantasy VII, Castlevania: Symphony Of The Night, Resident Evil 2, PaRappa The Rapper, Tomb Raider, Metal Gear Solid, te mnoge druge.

Do 2005. godine Sony je isporučio preko 100 miliona PlayStation 1 konzola, i time utabao put za PlayStation 2 – najprodavaniju konzolu svih vremena. Bez prve druga ipak ne bi bila moguća.