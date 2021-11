Prvo zvanično predstavljanje PlayStation 3 konzole bilo je 11. novembra 2006. godine u Japanu.

Izvor: SmartLife / PlayStation Blog

Iako je prošlo godinu dana od kad je PlayStation 5 video svetlo dana, malo ko se seća da je na današnji dan pre 15 godina javnosti predstavljen naslednik najpopularnije konzole svih vremena - PlayStation 2, popularna “trojka”.

Iako nikada nije doživela uspeh svog prethodinika PS3 konzola je tokom svog životnog veka imala trnovit put. Sve je počelo sa zvaničnom konferencijom na E3 gejming sajmu, zajedno sa PlayStatopn Portable – PSP, koja je, u nedostatku blaže reči bila - katastrofa. Konzola je bila preskupa, i prve reakcije javnosti nisu bile previše obećavajuće.

Sony E3 2006 konferencija Izvor: YouTube / Kyle Donovan

(Pre)velika očekivanja

Ruku na srce, cipele koje je PS3 konzola trebala da popuni bile su velike, udobne i tako dobro razgažene, da praktično niko nije verovao da će to bilo kome poći za rukom. Ono što je spasilo celu stvar je upornost kompanije Sony i gejmera koji su verovali u novu konzolu.

Ono što im je išlo na ruku su bile odlične ekskluzive kao što su fantastični The Last of Us, Demon’s Souls, Little Big Planet, Metal Gear Solid 4, i Yakuza 4. Iz ove perspektive malo ko se seća PS3 kao loše konzole, i ona zaista nije bila loša, ali u samom početku nije delovalo da će Sony sa PlayStation 3 ostvariti bilo kakav uspeh.

Veliko interesovanje

Međutim, nakon planetarnog uspeha PlayStation 2 konzole, koja i dalje drži prvo mesto po broju prodatih jedinica sa neverovatnih 157,7 miliona, ljudi su želeli novu konzolu. Na dan predstavljanja konzole formirali su se redovi u Japanu, a veliku broj ljudi je čekao nekoliko sati tog hladnog novembra u redu da bi kupio, za to vreme, jako skupu konzolu.

Nekoliko meseci nakon zvaničnog predstavljanja isplivao je najveći problem PS3 konzole – dobre igre. Razvojni timovi su kukali na arhitekturu sistema koja je bila previše kompleksna, a kašnjenja su bila ogromna, pa je sve delovalo da će PlayStation 3 biti debakl.

Onda je Sony zagrizao i sve preokrenuo. Izbacili su smešni Spajdermen font, poslali PS3 na dijetu, pojednostavili hardver i u septembru 2009. predstavili PlayStation 3 Slim, konzolu koja je momentalno postala hit. PS3 Slim je vaskrsao treću generaciju Sony konzola i vratio je na put uspešnih modela.

Veliki uspeh

Iako je Sony uspeo da proda “samo” 87,4 miliona PS3 konzola, nakon inicijalnih prognoza, ovo se moglo smatrati fantastičnim uspehom. Sedam godina i 4 dana kasnije Sony je, 15. novembra 2013. godine predstavio PlayStation 4, odličnu konzolu koja je zabeležila 116,4 miliona prodatih jedinica, da bi sedam godina kasnije 12. 11. 2020. godine svetlo dana ugledao aktuelni PlayStation 5.

Prva Sony konzola, originalni PlayStation predstavljen je 3. decembra 1994. godine. i prodat je u 102,5 miliona primeraka.